一整片紫色狼尾草超浪漫！盤點台中大里文青必去「4大景點」

點評：大里真的有超多好吃好玩的景點！

▲熱鬧的台中大里區有超多好吃又好玩的厲害景點。

旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大里區是台中市下屬的市轄區，為平原盆地區和山麓帶坡地之接壤地區，許多自然景觀讓人著迷，近年開設的「台中軟體園區 Dali Art 藝術廣場」更吸引不少遊客前往，今天「花漾旅途」主持人「許維芳」要告訴大家屬於大里的文青指南，絕對不能錯過的超熱門打卡景點！

第一站「積善公園」，是大里區的熱門IG打卡景點，公園裡有著一片超唯美的紫色狼尾草，紫紅色的草梗和彎垂的紅棕色花穗，隨著微風搖曳擺動，畫面相當浪漫！在狼尾草中有留一些空地，可以讓人站在其中拍攝照片，但要特別小心一旁的花草，才能將美好的景點延續下去！

▲擁有一大片紫色狼尾草的積善公園。

▲坐在整片的狼尾草內相當浪漫。

積善公園

地址：412台中市大里區（大明路和興大路交接口）

第二站「台中纖維工藝博物館」，台灣唯一的纖維工藝博物館，以編、結、織、染、繡結合環保、時尚和植栽等主題，累積869件編織典藏，並出版及辦理相關叢書，為廣結國內編織工藝人才的小型地方文化館。竹林感的迴廊充滿現代藝術設計，非常值得放慢步調，在館內好好欣賞美麗的藝術品。

▲館內藝術品充滿環保意識。

▲竹編的燈頭照在牆壁和地板上。

臺中市纖維工藝博物館

地址：412 臺中市大里區勝利二路1號

電話：04-24860069 傳真：04-24862948

開放時間：星期二至星期日 9：00～17：00；週一及國定假日休館

第三站主持人帶大家到一間充滿中國風的咖啡館，「亨利貞精品咖啡館」，這間老上海風格的咖啡店，是許愛喝咖啡的老饕們大力推荐的好店，古典中國的裝潢配上來自西方的咖啡卻一點都不衝突，反而將兩個文化完美的銜接再一起，呈現出另外一種獨特的美感，老闆不僅堅持自行烘培咖啡豆，還取得多項跟咖啡有關的證照，就連手做甜點都非常厲害。

▲古色古香的咖啡館

▲玫瑰荔枝酒拿鐵和百香檸檬塔。

亨利貞精品咖啡館

地址：412台中市大里區西榮路203號

第四站到了近期相當熱門的景點「台中軟體園區Dali Art 藝術廣場」，匯聚來自全球的藝術、展演和文創作品，尤其在今年又增加了不少大型裝置藝術提供民眾拍照，尤其是三樓的「草間彌生特展」，水晶光廊隨著時間不斷改變顏色，非常適合拍照！

▲戶外設施的大型裝置藝術「沈思者巨人」。

▲館內三樓的草間彌生特展。

▲晚上的室外空間也有許多藝術品。

大里台中軟體園區

地址：台中市大里區科技路1號

電話：04-3700-2003

營業時間：平日11：00～21：00，假日10：00～22：00