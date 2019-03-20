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《雞不可失》拍攝炸雞店在這裡！韓國仁川玩樂路線大公開

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▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

文、圖／艾蜜莉關X嗨嗨DramaWorld

連假臨時起意到韓國仁川一日遊，意外查到原來附近有個充滿日本舊時代建築的開港街，就蠢蠢欲動，安排路線之後，就立馬出發了！

路線：雪花村街道吃高人氣天丼→新浦國際市場吃醬醃炸雞→美美燈光屋Light House咖啡→《鬼怪》拍攝點韓美書店→電影《雞不可失》拍攝點→懷舊日式街道「開港場街」《鬼怪》拍攝點→（自由公園濟物浦俱樂部-《鬼怪》拍攝點）

【雪花村街道】（신포 청년몰 눈꽃마을）

這個本來沒在我查的資料內，但我們想吃的炸物丼飯在這裡，就意外發現了這個景點。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

路上有很多小餐車、建築都裝飾成像冰雪奇緣童話故事裡的房子一樣～超可愛的！

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

中間還有個廣場可以用餐～被雪屋圍繞彷彿身在童話故事裡一般夢幻～地址連結：https://g.co/kgs/wvjkWh

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）
（圖片截取自韓巢地圖）

我們想吃的這間Onsen丼飯（온센텐동）人氣超旺，下午一點左右去已經大排長龍，只好先領號碼牌，先去新埔國際市場買炸雞吃。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

Onsen丼飯(온센텐동)

地址連結：https://g.co/kgs/oXAebH

【新浦國際市場】

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

一進市場，兩旁就有兩間炸雞店都滿滿人潮。我們是去左邊這間，網路上蠻多人推薦的元祖新浦醬醃炸雞。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

【元祖新浦醬醃炸雞】（원조신포닭강정）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

店面大到還有內用餐廳

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

有分（左）醬醃炸雞跟純炸雞（右）。大的18000韓元／中的14000韓元，我們只有兩人所以點中的。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

瞧那炸雞淋滿醬料，現場看已經流口水了。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

我們拿到雪花村街道的廣場吃，邊等丼飯。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

聞起來超香的！不過吃前兩個皮稍微厚，肉較柴，吃下面的就比較剛好，又嫩，醬醃炸雞真的是超好吃的，外皮跟醬料完全融合，會讓人忍不住一口接一口。不過有辣喔，所以怕辣的人建議可以點純炸雞即可。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

元祖新浦炸雞 （원조신포닭강정）

地址：仁川廣域市中區新浦洞 1-12
電話：032─762─5800
營業時間：10：30─21：00（週一公休）

邊吃邊等了兩小時之後，總算等到Onsen丼飯了。ㄧ吃那個炸蝦，脆脆的外皮有微微的醬油提味，配上新鮮的蝦，味道一級棒！其他的炸物也是表現不錯，另外蛋是半熟的～所以吃了炸物，再配一口淋上蛋液的醬油飯～我的靈魂都飄起來了！不過份量不多，早知道就該多叫一碗，太好吃了！難怪在IG上會這麼高人氣！

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

吃飽喝足我們就去走走消化。本來只是要看《鬼怪》裡面的韓美書店的，殊不知這附近就有電影裡的炸雞店！

【電影《雞不可失》的拍攝點】

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

（下兩張圖片取自網路）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

可惜沒有電影中的美味炸雞可以吃，不然就更完美。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

對面就是電影中他們監視的幫派出入地方。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）（此圖取自網路）

看完這裡走個不到10秒就會看到韓劇《鬼怪》的【韓美書店】

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

女主角曾在這裡互相取暖、摸頭的心動場景～就在眼前出現，超興奮的。（此圖片取自網路）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

韓美書店

地址：仁川廣域市東區金谷路 9（金谷洞 14-4）
交通：地鐵 1 號線東仁川站（160）1號或2號出口步行約10～15分鐘

【燈光屋Light House】

接著就到美美的燈光屋喝咖啡，走路大概三到五分鐘左右就到了。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

它是由一棟老建築改造而成的，將各個房間改造成咖啡廳～別有一番復古氣息。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

整個超美～還有一些小畫作、裝飾，超好拍的

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

摩卡咖啡跟Einspanner都好好喝～

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

也有甜點可以享用

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

這裡可以拍好多美照，絕對不能錯過！

美美燈光屋咖啡（일광전구 라이트하우스）

地址：Incheon, Jung-gu, Dongincheon-dong, Chamoejeon-ro 174beon-gil, 8-1
營業時間：週一休／其他天11：30─21：30

喝完咖啡，我們前往開港場街。就在中國城的附近，搭地鐵到1號線仁川站一號出口出來，步行大概15分鐘左右就到囉～街上都有可愛的炸醬麵跟小籠包裝置藝術可以拍照。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

【開港場街】開港場街已有兩百多年歷史，保存了舊日本領事館（今仁川中區廳）、日本第1銀行仁川分行、日本第18銀行仁川分行、日本第58銀行仁川分行等近代建築，同時還可看到日本郵船株式會社、仁川藝術攝影棚、濟物浦俱樂部等歷史古蹟。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

下面這間咖啡也是《鬼怪》拍攝點之一呦～

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

隨處可見的日式古代建築～內有各式各樣獨特的小店，隨意瀏覽，十分愜意。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

【官洞五里珍咖啡】（흑백사진관 우리）

這間是來到開港場街大家必打卡的咖啡廳。繼續走還有黑白照相館，一張才5000韓元（約台幣150～160左右，有心動！但我男友不想拍黑白照片哈哈哈，只好作罷。

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

【濟物浦俱樂部】

這也是韓劇《鬼怪》拍攝點之一，在前往自由公園的路上，從開港場街走過來感覺有15分鐘，有爬坡所以到這邊還蠻累的，體力不好的人，不建議來這邊喔～

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）
爬完山肚子餓可以到中國城吃碗共和春炸醬麵、炒飯～上次吃過真的很好吃！推薦給大家～上面的行程就逛了整個下午，若有想去松月洞童話村，那就建議以上行程要早上開始喔。因為松月洞童話村＆中國城也可以逛一個下午，自由公園不一定要去，因為爬坡很多會蠻累的，路線都可以依照個人喜好去做刪減＆調整喔！

▲▼到韓國仁川吃新浦醬醃炸雞、韓劇《鬼怪》景點＆電影《雞不可失》的炸雞店面。（圖／艾蜜莉關嗨嗨提供）

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