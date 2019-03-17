少女們衝啊！盤點韓國首爾5個賞櫻景點　粉紅長廊超浪漫

點評：被櫻花包圍也太夢幻了吧！

文、圖／ 艾蜜莉關X嗨嗨DramaWorld



第一次在國外賞櫻萬分期待，所以賞櫻前就做了不少功課。除了查看網路上公布的櫻花預測地圖之外～也照著預測花期，規劃了一系列的賞花行程，共有五大景點提供給大家參考。

汝矣島輪中路櫻花大道



▼安養川櫻花散步道

▼樂天塔、石村湖環湖櫻花慶典



▼富川的遠美山可賞櫻＆杜鵑花



▼賽馬公園夜櫻慶典





▼2019年櫻花預測圖





汝矣島輪中路櫻花慶典

推薦度：★★★★★

照片拍攝時間：2018年4月7日

地鐵：汝矣渡口站（地鐵 9 號線）1號出口、國會議事堂站（地鐵 5 號線）1號出口

汝矣島輪中路是首爾最具代表性的賞櫻景點，長達5‧7km的櫻花隧道美不勝收，每年舉辦櫻花慶典都會吸引大量的人潮趨之若鶩，這次去真的大開眼界，美翻天！用手機＆相機拍忍不住拍了有上百張吧。



▲櫻花盛開的超澎湃的













▲這裡超多情侶放閃的～

強烈推薦大家帶相機來拍，且一定要清空記憶體！這邊拍的照片都超美，還被選入媒體報導文章照片呢！（文章請點這）







▲記得當時還流行桑椹牛奶～就帶去野餐哈哈





▲可以直接在這邊拍寫真了



▲這裡櫻花超美的，大力推薦大家一定要來這邊賞櫻拍照！



安養川櫻花步道



推薦度：★★★

看完汝矣島櫻花隧道的櫻花，我們接著來到安養川櫻花步道。安養川櫻花散步路從永登浦綿延到衿川、加山洞（加山數碼園區地鐵站附近）／光明市周邊一帶的櫻花隧道，可擇一段路來走即可。







▲我們是從梧木橋站五號出口出來





▲接近夕陽西下時間來看，會有不同的顏色顯現，別有一番風味。



▲不過這邊部分路段是車道～所以要靠邊拍照較安全喔！



▲也有人行步道可以拍照免去行車干擾





石村湖環湖櫻花慶典



推薦度：★★★★

照片拍攝時間：2018年4月9日

位於蠶室站、樂天塔附近的石村湖櫻花慶典也是享負盛名！石村湖環湖散步道分段佈置成不同主題區，慶典期間有各式各樣文化藝術公演、傳統藝術公演、音樂會、演唱會等；環湖散步道周圍也有櫻花體驗、拍照區、臉部彩繪等豐富活動以及餐車美食區～

地址：05608首爾市松坡區蠶室路148

地鐵：2、8號線蠶室站2、3號出口／8號線石村站1、8號出口



▲環繞著石村湖整片都是盛開的櫻花～超壯觀的！













▲都到這裡了，一定要拍一下樂天塔哇！櫻花與樂天塔相映成趣，超美的！









▲這裡也是殺了不少底片哇！



富川遠美山賞櫻花＆杜鵑花慶典



推薦度：★★★★

照片拍攝時間：2018年4月12日

地址：경기도부천시소사로482

地鐵：7號線富川綜合運動場站 2號出口直走





本來到這裡是想看杜鵑花的，殊不知這邊也有櫻花綻放～實在太幸運了！前往遠美山公園路上都是櫻花～讓人忍不住停下腳步欣賞～







▲裡面遍佈的杜鵑花也是爭相齊放







▲人都淹沒在這綺麗的花花世界了









賽馬公園夜櫻慶典



推薦度：★★★

照片拍攝日期：2018年4月15日

地址：京畿道果川市賽馬公園大路107

地鐵：首爾Let'sRunPark（首爾地鐵4號線賽馬公園站）

最後一站來到了賽馬公園的夜櫻慶典。這裡其實稍微偏遠些，我們是開車過來的。









▲沿途有一些攤車可以先吃飽再進去。



▲場內也有市集可以逛逛



▲我們是下午四五點左右抵達，可以看到不同時段櫻花的樣貌。



▲現場還有發放櫻花小卡 供拍照用

終於到了我們期待的夜櫻時間囉！







▲沿途有美麗的燈飾裝飾，櫻花樹下還可以野餐。







▲還有許多活動打卡區域～可以看到情侶或是一家大小一起來打卡拍照，很逗趣。



以上就是我2018年去過的賞櫻景點～提供給大家參考囉！



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