KUA`AINA登台三週年　3/18-31漢堡、三明治、炸物買一送一



▲KUA`AINA漢堡經典招牌「酪梨漢堡」，拿到漢堡時食材會攤開成兩大份，要吃的時候再動手裝到店家提供的漢堡包覆紙。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

來自夏威夷的KUA`AINA漢堡於2016年首度引進台灣，至今開幕滿三週年，全台三家分店展開慶祝活動，於3月18日至3月31日祭出最強優惠「漢堡、三明治、炸物買一送一」，包含11款漢堡、8款三明治，以及3款炸物，共22款美味選擇，贈送品項不限於同品項、價低者由KUA`AINA招待。

KUA`AINA秉持使用自然發酵的天然麵包，100%高級牛肉，透過火山熔岩高溫炙烤、快速封鎖肉汁，抹上創業者Terry Thompson研發的機密調味配方，搭配大量的鮮脆蔬菜，以食材的原汁原味層層堆疊出新鮮爽口的美味漢堡，受到許多女性客人歡迎。





▲KUA`AINA三明治。(圖／乾杯集團提供)





▲KUA`AINA炸物。(圖／乾杯集團提供)



在眾多口味中，又以KUA`AINA銷售第一的人氣款「酪梨漢堡」最受到客人讚賞與喜愛，其他還有日本人氣款培根厚切莫札瑞拉起司漢堡、台灣獨有口味鳳梨照燒雞肉漢堡；使用全麥吐司製成的三明治包含酪梨BLT三明治、照燒雞肉三明治、迷迭香雞肉三明治等多重選擇；炸物系列包含炸薯條、炸洋蔥圈與炸雞塊。

KUA`AINA單點漢堡、三明治、炸物享買一送一品項

漢堡系列

●鳳梨漢堡

●漢堡

●培根厚切莫札瑞拉起司漢堡

●培根起司起司漢堡

●鳳梨照燒雞肉漢堡

●培根漢堡

●迷迭香雞肉起司漢堡

●酪梨莫札瑞拉起司漢堡

●酪梨漢堡

●酪梨起司漢堡

●起司漢堡

三明治系列

●烤牛肉三明治

●培根生菜三明治

●酪梨三明治

●起司三明治

●酪梨B.L.T三明治

●照燒雞肉三明治

●迷迭香雞肉三明治

●滿喜三明治

炸物系列

●炸薯條

●炸洋蔥圈

●炸雞塊