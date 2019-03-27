一周只賣兩天！嘉義日式文青人氣麵包店　想買到要提早排隊

點評：去嘉義一定要去拜訪這家麵包店

文、圖／規小孫

從高雄岡山到台南，我們都因為「時間」而錯過了「小花麵包店」。直到今年跨年連假，我們終於把它排進了我們的行程裡，而且以一種專程的、一定要去的心情，將它成功收編進達陣名單！

第一次在 Instagram 上看見「小花麵包店」，就讓我心生驚呼。其實自己並非愛吃麵包的人，比起可以買現做的早餐來說，麵包永遠是我的第二選項XD所以「小花麵包店」吸引我的不是網路上說的「他們家的麵包好好吃」這件事，吸引我的是那有形、無形中透露出的「個性」。

食物好不好吃，總是件見仁見智的事情。我喜歡的和你喜歡的當然有可能不同，甚至就連自己，十年前喜歡的味道和現在也是不斷變化著～所以我們喜歡嚐鮮，也喜歡記錄這些以食物說故事的人，有時候我們看的不是食物，更多的是一個個獨特的魅力！而這樣的獨特魅力，也正是「小花麵包店」不簡單的原因～從高雄岡山到台南，從台南到嘉義，不管它去到哪，總能成為那個城市一個焦點，讓人群為它等候。

那天其實我們是第一組抵達「小花麵包店」的人，但因為現場還沒開始排隊，所以我們索性躲在車子裡等候。結果大概在開門前半小時左右，就出現了兩組人馬，一組是兩個女孩、一組是一群大學生～待在車上的我們見狀立馬下車，於是我們就成為了第三組客人啦XD

中午12點一到，外觀看似拼湊似的玻璃窗拉開了窗簾，屋裡的一切與麵包瞬間出現在我們眼前 ...一次大約開放五組客人進場，等候在外的客人也很守規矩，只要有一組客人離場，就會自動補上一組進場。

對於麵包，我們多半是以「外貌」看起來想不想吃來做選擇，所以你如果要問我一些少見的麵包是什麼？說真的，我並無法告訴你答案。就拿「小花麵包店」裡，滿滿的麵包來說，真的有許多麵包我無法只看長相就稱呼出它的名字，頂多就知道可頌這些常見的而已～

但知道這麼多幹嘛呢？！看看口味，有興趣的就買來吃看看啦～而且我們還包了好多回家送朋友，畢竟都專程來了，只買幾個當早餐太划不來了（一個買好買滿的概念XD

你（妳）是否也發現「小花麵包店」和一般麵包店很不一樣～麵包擺放的桌子就是件古董，從桌角到桌面、顏色到紋路，全是時間留下的痕跡。有深有淺，掉了漆的、花了邊的，都使每一個座落在他們身上的麵包變成了主角！不得不說老闆和老闆娘真的好會啊XD

一旁的層架、半空中的吊燈，甚至就連寫著名稱的小紙條，都成了「小花麵包店」最美的風景～誰說美食就是吃吃吃而已，有時候這些風景比「吃」還有吸引力！相信這也是為什麼，它來到哪裡，人就來到哪裡。因為懂得欣賞這些美好的人，自然而然會為它而來～

一個星期就只有兩天營業，人潮自然一波接一波。雖是如此，忙碌的檯面上卻是再美不過的風景！鮮少塑膠袋，甚至連店名、Logo都沒有，每一個麵包都會貼心的以一個個的白色紙袋裝起來，最後再用一個大大的牛皮紙袋打包。這樣的感覺好像來到國外，拎著一大袋麵包，再去買杯熱呼呼的拿鐵，午後就來塊「小花麵包店」的麵包配咖啡吧～

小花麵包店



地址： 嘉義市東區東川里啟明路124號

時間：週二、週日 12：00～19：00