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高雄人激推！隱身透天厝底下的老字號包子店　蛋黃肉包超多汁

點評：最喜歡吃會噴汁的肉包惹٩(^ᴗ^)۶
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▲高雄飄香40餘年的中正手工肉包。（圖／《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供）
▲中正手工肉包賣的不只是一顆一顆美味，更是許多高雄人從小到大的回憶。

記者周姈姈／綜合報導

你有吃過包了鹹蛋黃的肉包嗎？高雄捷運信義國小站附近就有一間老字號肉包店，在肉包出爐之前，店門口就會大排長龍，大家都等著要一嚐「蛋黃肉包」的美味，如果你太晚來，就只能乾看別人吃肉包了。部落客《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》就和大家分享品嚐蛋黃肉包的心得，想吃動作就要快！

「中正手工肉包店」是當地的知名老店，已經營業了40多年，除了大老遠跑來購買的民眾之外，其他幾乎都是忠誠的老主顧，中正手工肉包店所販賣的不僅是一顆一顆的美味，更是許多高雄人從小吃到大的回憶。

▲高雄飄香40餘年的中正手工肉包。（圖／《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供）
▲中正手工肉包店已經在高雄營業40多年，深得許多老主顧喜愛，常常可見店外排著長長人龍。

中正手工肉包店就藏在古老的透天厝底下，店面並沒有多餘的裝飾，招牌也相當簡單，只有在白底上面用毛筆字寫了店名；就算已經營業許久，但是店家仍然沒有忘記初衷，堅持每顆包子都要現捏現包，並且使用新鮮的三層肉，因此店家賣的肉包除了美味之外，更包含了店家的用心。

店家主要販賣蛋黃肉包、鮮肉包、韭菜肉包、高麗菜包、紅豆沙包、白饅頭、黑糖饅頭以及蔥花捲，價格落在12～20元之間，可以電話預購，其中最受歡迎的就是蛋黃肉包，不分種類只要買20顆就送1顆，每周一～周六下午1點出爐。

▲高雄飄香40餘年的中正手工肉包。（圖／《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供）
▲包子出爐的時間到之前，就會有許多民眾在店門口排隊。

在包子出爐之前，店門口就會大排長龍，大家都乖乖排隊等著要買熱騰騰的包子。《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》表示，光是站在店外等著包子出爐，就會不停聞到蒸麵皮的香味，越等越香。

但是如此美味的肉包是不等人的，如果你有想吃的包子口味可要提早來排隊，《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》就分享自己排隊的經驗，他說，當時出爐之前就有人提早預定蔥花捲，他聽到前面排隊的客人一次至少買走6顆，結果輪到自己要購買時就沒有了，所以他只買了蛋黃肉包和韭菜肉包。

蛋黃肉包（＄20元）

當你的手一拿到包子，立刻就會感受到包子暖呼呼的溫度，輕輕一撥開熱氣就會跑出來。蛋黃肉包裡的肉餡由三層肉絞成，再加入新鮮的青蔥以及半顆鹹蛋黃，《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》告訴大家試吃的心得，他認為鹹蛋黃稍微不飽滿，但是肉餡吃起來很扎實、香潤多汁，不會死鹹！

▲高雄飄香40餘年的中正手工肉包。（圖／《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供）
▲蛋黃肉包的內餡吃起來扎實、香潤多汁。

韭菜肉包（＄18元）

韭菜肉包的內餡也是豬肉餡，但是從圖片中可以發現韭菜佔的比例比較多，麵皮也比較厚實，因此《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》表示，鹹蛋肉包更適合他的口味。

▲高雄飄香40餘年的中正手工肉包。（圖／《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供）
▲韭菜肉包的麵皮比較厚實，韭菜佔的比例很多。

中正手工肉包

地址：高雄市新興區開封路100號
電話：07-226-1336
營業時間：下午1點～晚上6點（星期日公休）

＊以上圖片皆由《跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣》授權提供，現有經營：部落格粉絲團

關鍵字： 中正手工肉包 高雄美食 傳統小吃 銅板美食 蛋黃肉包 跟著左豪吃不胖＆親子樂活趣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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