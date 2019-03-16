香港10大拍照打卡景點　「ㄇ」字型海山樓超壯觀

點評：香港的傳統建築超有神祕感！

▲充滿香港特色的拍照景點！

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／旅遊小編的碎碎念日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近年來，台灣到香港旅遊的人數越來越多，各大航空也都推出許多優惠票價來吸引搭乘，香港不僅靠在地美食來吸引遊客，具有當地特色的傳統建築也是大家紛紛前往的原因之一，部落客「旅遊小編的碎碎念日記」在社團「旅遊超爽的！」中為大家整理了香港的10大熱門打卡景點！

第一站「中環站－嘉咸街壁畫」

大約五公尺長的塗鴉牆吸引不少國內外旅客，彩繪著老香港的建築、香港的生活型態，而部落客特別提醒大家，這條馬路上往來的車子相當多，大家拍照要注意安全。

地址：中環荷里活道48號和嘉咸街46號交叉口

▲嘉咸街壁畫

第二站「太古站－海山樓」

香港地小，因此住宅大廈都非常高聳！海山樓就屬於香港傳統大廈，以「ㄇ」字型呈現，是一個非常壯觀的打卡景點，同時也能看到香港非常擁擠壓迫的居住環境。

地址：香港鰂魚涌英皇道1028

▲海山樓

第三站「香港大學站－西環貨運碼頭」

擁有「香港天空之鏡」美譽的西環貨運碼頭，因為地形關係雨後積水，拍照會呈現鏡面倒影，且碼頭上有不少拍攝素材，如卡板、貨櫃、水泥燈柱壆等，都是特色工業風背景。

地址：貨運碼頭

▲西環貨運碼頭

第四站「彩虹站－彩虹邨」

彩虹邨是一座公共屋邨，大廈外觀因為不同的顏色，吸引很多少女在這裡拍照，甚至是很多攝影比賽的冠軍景點！

地址：九龍黃大仙彩虹邨

▲彩虹邨

第五站「石硤尾站－南山邨」

從外觀上來看， 南山邨與一般香港的屋邨建築沒有太大差異，但是南山邨天臺拍攝點，色調上很和諧，怎麼拍都很好看！

地址：九龍石硤尾南山邨

▲南山邨

第六站「西環站－西環鐘聲泳棚」

西環鐘聲泳棚是早期政府為了鼓勵市民多游泳運動而設立的，從平台上可以用很廣的角度看泳棚。因為是很熱門的拍照景點，常常擠滿了來朝聖的遊客，建議傍晚的時候前往拍攝，相當漂亮！

地址：西環域多利道404號附近

▲西環鐘聲泳棚

第七站「香港全站－港鐵」

許多人到了香港會和地鐵站的名稱合照，每一個站別都有不同的風格。

地址：香港地鐵

▲港鐵

第八站「元朗站－南生圍」

南生圍是當地人假日拍照打卡的熱門景點，更是香港人的世外桃源，大家會帶朋友親人前往郊遊，享受自然的樂趣，也是不少情侶拍攝婚紗的勝地。

地址：香港新界元朗南生圍路

▲南生圍

第九站「中環站－叮叮車」

叮叮車為逾百年歷史的交通工具，充滿著懷舊的港式情懷，是遊客觀光打卡的著名景點！尤其春秧街「叮叮車」，可以朝聖一下，人車可以穿梭在市場之中，相當特別。

地址：港島區

▲叮叮車

第十站「中環站－石板街」

石板街是香港旅遊必去的景點之一！整條街道全部採用了石塊鋪砌，所以稱為石板街，是許多香港電影取景的景點！拍起來很有味道。

地址：中環砵甸乍街

▲石板街

若有機會到香港旅遊，千萬不能錯過這些充滿當地特色的建築及自然景色，體驗當地人的生活型態！