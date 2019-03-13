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桃園電競時租旅館搶先體驗　遊戲玩家夢想中的住宿天堂！

點評：這個旅館只要進去就很難出來了...
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▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

時下流行的電競旅館

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／巫嵐提供，請勿任意翻攝以免侵權）

電競產業在全球蓬勃發展，就連奧運也傳出有可能將電競納入為一個項目，越來越多人投身電競相關工作，因應這股潮流，電競相關商品的店家迅速暴增。桃園火車站附近開了一間「電競時租旅館ｉhotle」，旅館標榜平價奢華的頂級享受，並讓旅客可以感受職業選手的專業設備。部落客「巫嵐」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家入住這間充滿高科技感的電勁旅館，體驗專業的電腦品質，完成全球玩家的夢想！

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

大廳的設計就充滿科技感

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

一進大門就可以看到整面牆的電競商品

與其他旅館不同，除了基本的房內設備和俱全的盥洗用品外，房間內還多了一台超高級電腦和專業的電競椅，對於熱愛電腦遊戲的玩家們，能入住這樣的旅館，可以說是夢想中的夢想！電腦桌面與網咖設置大同小異，內有線上點餐系統，非常適合玩遊戲但肚子餓不想出門的玩家。此外，旅館內也有提供早餐自助吧的服務，只要拿著餐券到餐廳，中西式的早餐應有盡有，是一間踏進來就不想再踏出去的超便利旅館。

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

主打平價但有奢華的享受

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

▲專業的電競電腦

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

盥洗用品應有盡有

出門遊玩時最害怕遇到下雨導致行程被迫改變，許多人會選擇窩在飯店內看看電視等，但隨著科技進步以及思想的改變，像這樣的電競旅館越來越多，不僅可以滿足熱愛玩電玩的遊客，也可以解決下雨時不想出門的不便，不管拿電腦來玩遊戲或是看電影都非常方便，若有機會不妨可以入住這樣的旅館，體驗不同風格的高級飯店！

▲▼電競旅館。（圖／巫嵐提供）

早餐也有很多選擇可以享用

電競時租旅館ｉhotle
地址：330桃園市桃園區中正路56號(桃園車站 徒步5分鐘)
電話：033373131

關鍵字： 桃園旅遊 電競時租旅館 ｉhotle 電競 巫嵐 設計旅館

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