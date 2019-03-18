梅花湖畔異國別墅！木屋裡延續飛行夢　在沙發喝下午茶

點評：下次可以去看看

▲梅花湖畔的飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

很多人在假日都喜歡去宜蘭玩，相信對宜蘭的景點梅花湖應該也不陌生，而梅花湖除了可以環湖、騎腳踏車之外，在湖畔也有幾間咖啡廳，但在不遠處還有一棟充滿異國風情的別墅。

▲木屋才是餐廳所在。

這棟異國風情的別墅還和一旁的木屋其實是餐廳「飛行碼頭」，餐廳主人是退休的空服員，退休後用餐廳來延續自己的飛行夢。雖然這棟天藍色別墅非常吸睛，但他是老闆的私人住宅，不開放參觀，餐廳則是在一旁的木屋。

▲餐廳內充滿許多飛行元素。

走進店內，暖暖的色調給人很舒服的感覺，也分為前後兩區。前區走的是鄉村風格，主要提供給用餐的客人入座。沿著走廊到了後方，有著大面的玻璃窗，這裡有著多張不同的沙發座椅和矮桌，向是很多適合放鬆的小客廳，是給喝下午茶的客人在這邊喝茶聊天的座位區。

▲用餐座位區。

▲下午茶沙發區。

店裡的擺飾充滿了飛機模型、老闆娘喜歡的鴨子以及許多繽紛的顏色，打造出了一個溫暖舒服的環境。餐點從飯、麵到沙拉都有，甚至有牛排，飲料種類也很琳瑯滿目。

▲老闆喜歡的鴨子擺飾。

而在前區用完餐後，店家還會詢問是否要移至後區沙發區繼續享用下午茶。雖然在餐廳看不到梅花湖的湖景，但還是能夠享受到在自然間的靜謐環境。

▲▼餐點和飲料的部分菜單。

飛行碼頭

地址: 宜蘭縣冬山鄉大埤二路176號

電話: (03) 951-1767

營業時間:

週一至週五 10:30~18:00

週六及週日 10:00~20:00

注意事項:

✦ 附設停車場 (消費總額達$350以上可免費停一台車 / $800元以上可停兩台/ $1,300以上可停三台)

✦ 低消$150/人

✦ 不收服務費 / 不限時