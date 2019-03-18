ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

梅花湖畔異國別墅！木屋裡延續飛行夢　在沙發喝下午茶

點評：下次可以去看看
ETtoday旅遊雲

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

梅花湖畔的飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

很多人在假日都喜歡去宜蘭玩，相信對宜蘭的景點梅花湖應該也不陌生，而梅花湖除了可以環湖、騎腳踏車之外，在湖畔也有幾間咖啡廳，但在不遠處還有一棟充滿異國風情的別墅。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲木屋才是餐廳所在。

這棟異國風情的別墅還和一旁的木屋其實是餐廳「飛行碼頭」，餐廳主人是退休的空服員，退休後用餐廳來延續自己的飛行夢。雖然這棟天藍色別墅非常吸睛，但他是老闆的私人住宅，不開放參觀，餐廳則是在一旁的木屋。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲餐廳內充滿許多飛行元素。

走進店內，暖暖的色調給人很舒服的感覺，也分為前後兩區。前區走的是鄉村風格，主要提供給用餐的客人入座。沿著走廊到了後方，有著大面的玻璃窗，這裡有著多張不同的沙發座椅和矮桌，向是很多適合放鬆的小客廳，是給喝下午茶的客人在這邊喝茶聊天的座位區。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲用餐座位區。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲下午茶沙發區。

店裡的擺飾充滿了飛機模型、老闆娘喜歡的鴨子以及許多繽紛的顏色，打造出了一個溫暖舒服的環境。餐點從飯、麵到沙拉都有，甚至有牛排，飲料種類也很琳瑯滿目。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲老闆喜歡的鴨子擺飾。

而在前區用完餐後，店家還會詢問是否要移至後區沙發區繼續享用下午茶。雖然在餐廳看不到梅花湖的湖景，但還是能夠享受到在自然間的靜謐環境。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

▲▼餐點和飲料的部分菜單。

▲梅花湖畔飛行碼頭餐廳。（圖／Maggie的吃喝玩樂地圖提供）

飛行碼頭
地址: 宜蘭縣冬山鄉大埤二路176號
電話: (03) 951-1767
營業時間:
週一至週五 10:30~18:00
週六及週日 10:00~20:00

注意事項:
✦ 附設停車場 (消費總額達$350以上可免費停一台車 / $800元以上可停兩台/ $1,300以上可停三台)
✦ 低消$150/人
✦ 不收服務費 / 不限時

關鍵字： 咖啡廳 下午茶 異國 梅花湖 旅遊情報 宜蘭旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀

宜蘭5大必吃銅板鹹食！　口袋名單拍胸脯保證好吃

9至10日傳藝有好康　「穿學生制服」免費入園

影／宜蘭人氣鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店　牛排268元起

小時候的滋味！宜蘭料多到滿出來紅豆餅　起司還會牽絲　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

藏身五分埔　沒有名字的牛排館！

全台21家Buffet壽星優惠懶人包

在遊輪上應該要注意的10件事

淡水天元宮吉野櫻3/25起盛開

林口也有流水泰國蝦吃到飽

網評極高的桃園秒殺炸雞店

板橋遠百是「吃到飽新天堂」

4月起開跑！特搜「雙北5處賞螢地」

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

熱門行程

最新新聞更多

萬巒豬腳超多間！達人激推這一家

梅花湖異國別墅！木屋延續飛行夢

6500元衝巴黎！春季優惠機票懶人包

藏身五分埔　沒有名字的牛排館！

淡水天元宮吉野櫻3/25起盛開

台南老字號沙茶爐！湯頭超清甜

初次到帛琉必玩的5大景點懶人包

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366