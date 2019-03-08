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9至10日傳藝有好康　「穿學生制服」免費入園

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▲▼3月學子來傳藝，好康多多。9日是文昌帝君誕辰，宜蘭傳藝園區歡迎大家來向文昌帝君祝壽，9日、10日兩天，凡國考考生憑考試通知書、不限年齡遊客穿著學生制服皆可享免費入園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼3月學子來傳藝，好康多多。9日是文昌帝君誕辰，宜蘭傳藝園區歡迎大家來向文昌帝君祝壽，9日、10日兩天，凡國考考生憑考試通知書、不限年齡遊客穿著學生制服皆可享免費入園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3月學子來傳藝，好康多多。農曆2月初3（國曆3月9日）是文昌帝君誕辰，宜蘭傳藝園區歡迎大家來向文昌帝君祝壽，9日、10日兩天，凡國考考生憑考試通知書、不限年齡遊客穿著學生制服皆可享免費入園，並可到文昌祠免費點心燈，祈求文昌帝君保佑。另外，全聯善美的文化藝術基金會也自9日起提供2019年度「傳藝文昌帝君獎勵金」，歡迎各級學校傳統表演藝術類社團申請。

▲▼3月學子來傳藝，好康多多。9日是文昌帝君誕辰，宜蘭傳藝園區歡迎大家來向文昌帝君祝壽，9日、10日兩天，凡國考考生憑考試通知書、不限年齡遊客穿著學生制服皆可享免費入園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

為推廣傳統藝術、活絡傳統藝術基底，全聯善美的文化藝術基金會自2019年起設立「傳藝文昌帝君獎勵金」，獎勵各級學校傳統表演藝術類社團，讓傳統藝術深耕校園，延續傳統藝術繼起的生命力。

基金會表示，全國高中（職）以下之學校（含所屬社團、團體）均可申請，申請資格係以6人（含）以上團體方式，2019年指定項目為傳統戲曲(人／偶戲)項目。只要學校社團填具申請書並附上近3年度比賽成績及影片，通過資格審後將有專人聯絡安排到宜蘭傳藝園區演出，將可獲得獎勵金新臺幣2萬元整及獎狀乙張。

申請期程自2019年3月9日(六)起至6月30日(日)前掛號或親送申請書等相關文件，以郵戳為憑，逾期恕不受理。預計於8月15日（四）於官網公告通過審查之學校團體名單，「傳藝文昌帝君獎勵金」申請辦法請至官網查詢下載。（http://www.px-sunmake.org.tw/index/index.html）

關鍵字： 傳藝 免費入園

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