選用浮誇食材　台中張嘴就能吃到頂級食材的貴婦火鍋店

點評：白裡透紅的和牛真的超好吃！

▲台中網路評價極高的火鍋店

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台灣人跟三五好友相約吃飯時，時常選則火鍋店來用餐，因為簡單方便且菜色多變，也因如此，近年來火過店的數量不斷增加，尤其是在冷冷的冬天，能喝上一碗熱湯更是享受，部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」要跟大家分享一間網路評價超高的和牛火鍋專賣店，體驗六星級的高級服務！

▲低調的外部裝潢

▲用餐區非常舒適

「暮藏和牛鍋物」位於台中熱鬧的華美街上，外觀看似只有低調的裝潢，內部用餐空間可是充滿高級餐廳的氣派裝潢，簡約俐落的風格搭配上木質的桌椅，一旁還有一株櫻花樹，彷彿人就在櫻花林下野餐般的舒服。主打和牛的「暮藏」是一間不論牛肉還是海鮮都具有一定水準的超高cp值火鍋店，就連很多台中人都一試成主顧，收納為自己的口袋名單，只要有朋友遠道而來，必定會推薦的美食。

▲受過專業訓練的服務員會幫忙煮肉

▲沾醬相當精緻

用餐方式分為單點和套餐方式，不少高檔的活體海鮮，這裡可是幾乎都有！像鱈場蟹、松葉蟹、日本象拔蚌、日本北寄貝、波士頓龍蝦等，就連少見的日本野生七彩龍蝦及墨西哥龍蝦都有，在肉品方面，店家有提供豬肉界的勞斯萊斯BELLOTA級的伊比利黑豬不說，這邊更是主打A5日本和牛。店內有受過專業訓練的服務員幫忙煮鍋物及肉類，是只要張嘴就能吃到頂級食材的貴婦火鍋店，非常享受。最後剩下的湯底也絕對不能浪費，積累了所有高檔食材的湯底拿來煮雜炊，味道絕對一流。

▲和牛板腱的油花分布相當漂亮

▲BELLOTA級的伊比利黑豬

▲各種頂級海鮮食材

▲用最後的湯底煮出一碗精華雜炊

甜點方面店家也不馬虎，多種飲料可以選擇，就連近期在台灣流行的「水信玄餅」也有，沾上黑糖一起享用，非常特別，另外還有「三色花見糰子」，是店內的人氣甜點，口感很Q有彈性，提供煉乳及花生粉可以沾著一塊吃。若是有機會到台中旅遊，千萬不能錯過這間超高人氣的火鍋店！

▲水信玄餅

▲人氣甜點三色花見糰子

暮藏和牛鍋物

電話：04-23260399

店址：台中市西區華美街390號

營業時間：11：00 – 14：00、17：00 – 凌晨 1：00