文／七逗旅遊網提供
春天去日本賞花，您是不是想一次欣賞不同品種的花海？到靜岡縣的濱松花卉公園，不用四處搭車，就可以在園區中欣賞各式各樣的美麗花朵！另外，靜岡縣還隱藏著能夠拍到超大富士山的絕佳攝影點喔！
▲爆炸的櫻花與滿滿的鬱金香海幾乎淹沒濱松花卉公園。（圖／汎佳旅行社提供）
位在濱名湖畔的濱松花卉公園，種植了1300棵櫻花樹、50萬株鬱金香、紫藤花及100萬株的菖浦，今年3/21～6/30，這裡將有一場春之饗宴─FLOWER FESTA。3月下旬，各種花卉接力登場，像是一路開到4月下旬的鬱金香、4月上旬到4月下旬綻放的八重櫻，5月限定的紫色瀑布─紫藤花、6月盛開的繡球花，不管在什麼時候來到濱松花卉公園，總是有不同的驚喜等著您。
▲天氣晴朗時，從日本平看到的超大富士山讓您拍好拍滿！（圖／shutterstock.com提供）
日本平是攝影新手、老鳥都愛的富士山攝影地點，站在觀景台上，大大的富士山超吸睛，還能看到市區、蔚藍的駿河灣風景，許多明信片等級的美照都是在這邊拍攝的。汎佳旅行社特別安排入住有「日本的風景美術館」之稱的日本平飯店，一進大廳，就能透過高達兩層樓的巨大落地窗欣賞窗外美景，更棒的是，這裡同時也是您享用早餐的地點，巧妙的設計讓您不論坐在哪個位置，都能看到富士山陪您用餐，令您的視覺、味覺、嗅覺都被充分療癒。
▲透過日本平飯店大廳巨大的落地窗，可以看到遼闊的風景和富士山，唯美指數破表。（圖／汎佳旅行社提供）
靜岡縣也是卡通人物櫻桃小丸子的故鄉，您還可以在購物商場─清水夢幻廣場中的櫻桃小丸子故鄉主題館，找到小丸子的「家」！主題館內部也重現了動畫中小丸子的學校、公園和雜貨店，彷彿走進了卡通世界中。商店中也販賣了小丸子、花輪…等周邊產品，絕對讓小丸子迷買到失心瘋！由於清水夢幻廣場離清水港非常近，汎佳旅行社也特別安排搭乘渡輪出航，帶您橫越駿河灣，從水上欣賞富士山風光。
▲櫻桃小丸子故鄉主題館忠實重現卡通中的場景和角色，絕對讓小丸子迷尖叫連連。（圖／汎佳旅行社提供）
來靜岡縣，若沒嚐嚐在地的綠茶就太可惜了！在靜岡，岡部町的綠茶─「玉露」是極品中的極品，光是茶葉的種植方式就明顯和一般茶園不同，而玉露略帶海苔口味的鹹香口感更叫人難忘。汎佳旅行社特別安排到玉露之里，在室內品茶、吃抹茶甜點，戶外綠蔭遍布，滿滿的芬多精讓人身心舒暢。
更多資訊：
▲ 富士靜岡～日本平或松風閣飯店～大井川鐵道、櫻桃小丸子、靜岡全覽、華麗極品五／六日遊►►►
＊濱名湖花之祭FLOWER FESTA 3/21～6/30＊
詳情請洽：
汎佳旅行社(02)2531-5334
一路開到6月底！靜岡花海賞不完 加碼富士山唯美攝點
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