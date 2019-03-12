衝了！小資版馬爾地夫4月直飛　芽莊四天三夜1萬8有找詳細攻略

▲越南芽莊有小馬爾地夫之稱。（圖／芽莊峴港假期提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

夢幻「小馬爾地夫」終於可以直飛了！越南新秘境芽莊擁有全越南最美的白沙海岸線，還有北越及中越世界遺產古樸的占塔、寺廟遺跡，以往台灣旅客轉機需花上9到14小時，芽莊假期聯營中心承包越捷航空直飛，3個半小時就能抵達。直飛消息一出就引起熱烈討論，如今終於公開詳細行程與價格。

▲芽莊擁有純淨的白沙灘。



越南芽莊曾被《美國國家地理雜誌》評為一生必去的50個地方之一，位於越南中南部海邊，芽莊為越南東南部港口城市，東側的海岸線綿延5公里長，純淨白沙海灘與湛藍海岸更有小馬爾地夫的美譽，沿著海灣五星酒店林立，高質感的度假氛圍如同關島，物價卻相對便宜很多。

▲芽莊曾被《美國國家地理雜誌》評為一生必去的50個地方之一。



過去背包客若要從台灣飛到芽莊必須轉機，航程費時又麻煩，如今終於出現包機直飛，從2019年4月3日起從桃園直飛並辦理快速通關簽證，每週三、六從桃園直飛，預計在6月底也能從高雄直飛。

旅行社業者推出見證芽莊首航考察團，限量70位，五天四夜行程從原價22900元下殺至18000元，選在3月30日出發，去程由台北出發至胡志明市轉機再到芽莊，4月3日回程見證首航芽莊直飛台灣，帶領遊客見證首航歷史新頁。

▲純淨的自然景觀。



▲入住五星飯店四天三夜一萬八有找。



另外，直飛後將推出五天四夜及四天三夜兩方案遊程，京稜旅行社表示，芽莊旅遊團四天三夜每晚住五星Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa渡假村或同級酒店，費用不到兩萬元小資族也負擔得起，不管是家族旅遊、大學畢旅，或是公司大型獎勵及朋友相約出遊都非常適合。

▲行程中包含當地一定要體驗的泥漿浴Spa。



針對上班族，四天三夜之旅班機每周三出發，可以上班半天後直接到機場集合只需請兩天半的時間，回到台灣還能再休息一天，非常適合上班小資族，早鳥優惠17900元起。想多玩一天五天團每週六開飛，五天四夜海景豪華之旅包含珍珠島度假樂園暢遊，只要22900元起。