土藏造型獨立街邊店！藏壽司土城金城路店4月下旬開幕



▲藏壽司土城金城路店跟三重集賢店一樣是土藏造型外觀的獨立街邊店。（圖／藏壽司提供）



記者黃士原／台北報導

板橋、土城、中永和迴轉壽司控看過來！藏壽司土城金城路店即將於4月下旬開幕，而且還是土藏造型外觀的獨立街邊店，以後想吃就不用殺到台北市或新北三重了。

位於新北市三重區集賢路上的土藏造型街邊店是北部第一家土藏造型街邊店，而土城金城路店將是第二家。「土藏」(どぞう、DOZOU)除了意指日本傳統的倉庫建築樣式，對藏壽司創業者田中邦彦社長來說，更象徵著童年時期充滿驚喜和樂趣的寶藏間。土藏造型街邊店復刻日本國內土藏建築設計—簡潔的白壁、精緻的屋瓦及菱格紋的腰間，搭配傳統日式紅窗，讓消費者彷彿來到日本當地用餐。





▲藏壽司的壽司大致上每盤40元。(圖／藏壽司提供)





▲黃昏的魚人扭蛋。(圖／台灣藏壽司提供)

另外，從2月26日起，到全台藏壽司分店用餐就有機會在扭蛋機扭到「黃昏的魚人扭蛋」。黃昏的魚人扭蛋是日本藏壽司在2018年推出，一共有7款全新（男花園鰻、女花園鰻、男章魚、女章魚、男鯊魚、女鯊魚，以及閃亮金花園鰻，魚人擁有可隨性甩動和擺出各種創意造型的長腿，像是端坐在辦公桌演繹blue Monday、優雅翹腳坐在咖啡杯沿、坐在藏壽司餐盤上呈現飽肚畫面，或是蒐集多款做出幽默版拜月式瑜伽動作。