下班就去這！隱身台中巷弄的居酒屋　竟有讓人驚艷的鐵板料理

點評：一起去享受享受～

文、圖／規小孫

身為成熟的大人，最愛的就是在那下了班的夜晚，找間居酒屋點杯生啤，再來上一桌好料，撫平一整天的疲勞～如果你（妳）是台中人，或者對逢甲夜市小有熟悉，肯定對這「一將 鉄板酒地」的老闆有點面熟？！沒錯～逢甲夜市的「一將燒」出來開店囉！

現在不用到逢甲夜市就可以吃到啦，而且新店超有氣氛，晚上下班來超愜意。不知道是不是因為喜歡到日本旅遊，還是出了社會、上了班之後，慢慢的喜歡「居酒屋」的氛圍？！總覺得居酒屋的料理很簡單，選擇和份量可以隨心情而定，就算兩個人也能吃到很多種不同的食材與料理。

而新開幕的「一將 鉄板酒地」更狂了！！！因為我們從來沒在居酒屋裡看過「鐵板燒」，是那種和鐵板燒一樣，就在你面前現點現做的那種！也很喜歡鐵板燒的我們（愛那種主廚帥帥的在你面前做菜的感覺），看見「一將 鉄板酒地」延續了一將燒的呈現方式，心裡默默的豎起了大拇指！吃貨如我，這樣的「一將 鉄板酒地」Hen 可以～

新開幕的「一將 鉄板酒地」躲在SOGO百貨、金典綠園道附近的巷子裡，斜對面就是台中有名的「百里香牛肉麵」！說真的，這個位置真的很隱密、很不起眼，大概走過路過不知道的人不見得會發現XD

但我就愛這種巷弄隱藏版美食的感覺，而且躲在巷子裡的「一將 鉄板酒地」，更添濃濃的微醺氛圍～下班不想往人多的地方跑，兩個人或者一群好朋友就約在這裡，好像秘密基地的它絕對會讓你（妳）很喜歡：）

推開木門，走進這間約莫三層樓的老屋裡，「一將 鉄板酒地」以一種很是熱鬧的繽紛感圍繞在這一樓的空間裡。還記得一推開門，自己的眼睛為之一亮！那猶如藍天的藍，是整個空間的主色；紅色的燈籠、貼滿的海報，和那四處擺放的清酒酒瓶，更讓整個空間顯得格外雀躍～一開門就搶先來到的我們，馬上選了想坐的位置入座（佔位），那位置當然就是可以看著主廚帥帥做菜的好位置啦 XD

選好了位置，自然要在店裡晃晃～

紅藍相間的「一將 鉄板酒地」處處都散發著，那種濃濃居酒屋的氛圍。其實從還沒推開門、進到屋子裡，我就和友人說，這「一將 鉄板酒地」也太低調～外頭那種不打擾旁人的低調感，好像早就與這巷子共生了許久。隱密的感覺、偷偷躲在這的感覺，頗像那些日本巷弄裡的美食餐廳，總是這樣小小的、不張揚的，若隱若現的讓人好喜歡：）

來居酒屋當然要來點小酒相佐（記得喝酒不開車、開車不喝酒！切記切記！），「一將 鉄板酒地」有許多清酒，可點單杯也可以整瓶，另外還有好喝的orion生啤可以選擇！自己多半都點生啤～

來來來～！「一將 鉄板酒地」居酒屋最狂的就是這座鐵板燒（絕對不是放好看的，主廚就在這裡做菜給大家吃 XD俺真的第一次看見居酒屋裡有鐵板燒的，更不用說「一將 鉄板酒地」有超多「鐵板料理」，而且價格都很親民～以往我們到居酒屋，多半都會點現烤現炸的，或者串燒為主，從來沒想過居酒屋也可以吃到鐵板燒，而且是那種你看得到現點現做的主廚鐵板燒！俺必須說～親眼看到就是不一樣！覺得格外有意思，且看得到製作的過程，總覺得吃起來格外好吃。

✔ Menu

那天我們三個人夯不啷噹點了一桌，內容大致如下：

＃牛小排＄288 ＃冰卷＄220 ＃酒香蒸蛤蠣＄100 ＃松板豬＄150 ＃廣島牡蠣＄150 ＃雞軟骨＄80 ＃黑糖起司栗地瓜＄120 ＃青花菜＄80 ＃塩烤全蒜＄60 ＃烤青龍＄60 ＃煎洋蔥＄60 ＃Orion生啤＄120

最喜歡下了班的晚上到居酒屋坐坐，天氣冷的時候來杯清酒、天氣不冷的時候來杯生啤～！這個冬天不怎麼冷，甚至連厚外套都待在衣櫃裡，沒出來見人過XD所以來「一將 鉄板酒地」自然來杯 Orion生啤無誤！清爽的口感、冰涼的滋味，搭配鐵板料理、燒烤Hen 速配～

＃酒香蒸蛤蠣＄100

友人很愛蛤蠣，所以每次到居酒屋自己一定會為她看看有沒有酒蒸蛤蠣這道料理～在「一將 鉄板酒地」有喔！而且主廚居然還用小鍋子直接在鐵板上燒滾滾的現煮，光是看那蛤蠣在眼前沸騰、開殼，就讓人莫名好雀躍～

邊煮邊細心的翻看著，一鍋「酒香蒸蛤蠣」在主廚的手裡一一打開，撲鼻的酒香漫漫的飄散在空氣中。一端上桌便讓我們食指大動，趁著那吹彈可破似的肥美狀態下，一口接一口的放進嘴裡咀嚼～

那一顆顆的蛤蠣吸附了淡淡的酒香，有著酒香卻沒有酒氣（都揮發了）！加點薑、加點蔥花，不得不說食材新鮮最美味了！顆顆肥美、顆顆鮮甜，友人吃得很滿足～

＃青花菜＄80

其實我們是很愛吃青菜的喔！只是外食常常點來點去都是炒青菜XD沒想到「一將 鉄板酒地」有超多我們超愛的青菜料理，鐵板青花菜、鐵板洋蔥、烤全蒜、烤青龍都是我們的愛～直接點上一輪之後才發現，俺怎麼點了一堆蔥薑蒜！但我真的超愛這些，尤其是烤全蒜，一般只有出現在牛排旁的配角，這裏單點也可以品嚐到。看見主廚帥氣的在鐵板上料理我們點的鐵板青花菜、洋蔥，看似簡單卻香氣四溢。

一般鐵板燒炒高麗菜、豆芽菜很常見，但鐵板青花菜我們倒是第一次吃～沒想到超級好吃！青花菜的爽脆完整的被保留下來，比清燙還脆口的口感，在鐵板的加持下，更添了一股香氣。或許是蒜片拌炒的緣故，也或許是這鐵板掌控的恰到好處！總之，本就愛小樹（青花菜）的我們，著實喜歡！：）

＃煎洋蔥＄60

這道「一將 鉄板酒地」的「煎洋蔥」非常好吃，是那種吃得到洋蔥的甜，卻完全沒有洋蔥的辛辣！搭配著後頭上的牛小排、松板豬一起品嚐，相當搭也相當解膩～不得不說「一將 鉄板酒地」的鐵板料理真的很棒，連平常看似配角的食材，都能變成主角，甚至讓人為他們印象深刻。

＃塩烤全蒜＄60

忘了哪一年在哪裡，第一次吃到這種「塩烤全蒜」。唯一記得的是，它身在牛排的身邊，是一道令我們第一次吃就愛上的「配角」～從那之後，慢慢在許多餐廳裡見到它的蹤跡，只要見到它就會很開心！因為對我們來說，它往往能凸顯主角牛排的迷人滋味。

沒想到在「一將 鉄板酒地」居然單點就能吃到，這對我們來說，完全就是一個讓我們願意單單為了它一來再來的原因！重點好吃極了！半剖面的蒜頭經過恰到好處的溫度塩烤，表面金黃焦香，還有著淡淡的黑胡椒、塩香。

筷子一捏，半顆蒜頭就這樣跑了出來～放進嘴裡咀嚼，蒜頭的辛辣幾乎八成不存在了，剩下的就是蒜頭的甜、香與，單吃或者搭配肉類品嚐絕配！

＃廣島牡蠣＄150

除了鐵板料理，我們當然也有點些居酒屋必點的炸物，其中包括了「廣島牡蠣」和「雞軟骨」～現點現炸的「廣島牡蠣」個頭一點也不小，上桌那金黃酥脆的外衣真的好誘人！筷子一夾就有一種碰觸到酥皮的手感，沾上特製的沾醬、夾點高麗菜絲一口咬下，啊嘶～！外酥內嫩啊～最迷人的莫過於那滿嘴的牡蠣鮮，伴隨著湯汁流露在嘴裡，我絕對不會承認我吃了兩大顆XD

＃烤青龍＄60

不知道大家是否注意到，「一將 鉄板酒地」的價格真的很平價！不管是以居酒屋來說，或者以鐵板燒料理來說，份量實在、價格親民，害我們一下子就失心瘋點了一大堆XD就拿這「一將 鉄板酒地」的「烤青龍」來說，一大盤七大根的烤青龍居然只要＄60，全家人一起來分享也不用擔心傷荷包。

＃雞軟骨＄80

我們超愛的雞軟骨，在「一將 鉄板酒地」的料理方式是酥炸的喔！我一直很疑惑一隻雞到底有多少這樣三角狀的軟骨？！因為以前在居酒屋點，常常都是好小一盤，烤的更是好少塊XD沒想到「一將 鉄板酒地」居然端出一盤，足足有十多塊三角狀軟骨的酥炸雞軟骨耶，而且每塊都是好完整、好大塊的呈現～

裹著金黃色酥炸外衣的雞軟骨，搭配高麗菜絲、沾上特製的沾醬，入口口感層次很豐富！酥脆的口感是酥炸的外衣，也是軟骨的脆口。加上高麗菜絲的的清爽，讓酥炸的口感吃再多也不覺得膩口：）

＃冰卷＄220

喜歡居酒屋也喜歡鐵板燒的我們，從來沒想過兩者可以同時存在。當這冰卷在「一將 鉄板酒地」的鐵板上滋滋作響時，有那麼幾秒鐘，我真以為自己在哪間鐵板燒餐廳了！好喜歡看著廚師在我們面前製作鐵板料理的那種氛圍，就像是專屬為你的感覺～鏟子平煎的動作、利刃劃過的俐落，都像是餐桌上的表演般，一一擾動著我們的味蕾，讓我們期待著食物的呈現。

看著冰卷在主廚手裡從完整到切塊，從灑鹽到灑蔥花，俺的口水真的在嘴裡轉呀轉的～一上桌便趕緊快拍了幾張，下一秒馬上用筷子夾了一塊放進嘴裡。好新鮮、好彈牙的冰卷啊！而且這冰卷超鮮、超甜，根本不需要多餘的佐料，一點點鹽和胡椒、蔥花，就讓人吃得好對味！

＃松板豬＄150

松板豬也是我們到居酒屋很喜歡點的料理之一，這天來「一將 鉄板酒地」點的兩道肉類鐵板料理，就是松板豬和牛小排。親眼見到主廚直接在鐵板上，現煎一塊好大塊的松板豬超興奮！那由粉轉白，再鑲上金黃色的外衣，讓人食指大動～隨著表面焦香金黃後，主廚再將其一一片成薄片，繼續來回以鐵板煎烤，最後擺盤、灑鹽與蔥花。

如果你（妳）也愛松板豬，肯定能懂這外表金黃的含義～這代表入口的脆、彈，更扎扎實實呈現出「一將 鉄板酒地」料理的功力，每一片松板豬都很有存在感，不會太厚也不會太薄！入口咀嚼是越嚼越香，肉汁也是陣陣化入口中：）

＃牛小排＄288

而這牛小排也是一絕，我們為什麼這麼愛鐵板燒？！其實莫過於它總是如此簡單的，將食物最原始的滋味保留下來。不需添加過多的佐料，甚至食材必須新鮮、用心挑選，才能讓每一口的滋味都是驚嘆～！身為居酒屋的「一將 鉄板酒地」，也有著鐵板燒料理之精髓，看著主廚熟練的身手、看著牛小排由鮮紅轉金黃，再從一大塊變成片狀，一旁的我們看得眼睛都亮了，更不說一張嘴想吃的衝動。

看看這牛小排的切面，那恰到好處的金黃與熟度，圍繞在每一片牛小排的外圍，就這麼剛剛好的只有 3mm 左右。其餘的、內層的，保留了牛肉極佳的「非全熟狀態」，形成一種大約五分熟的熟度，不滲血水卻紅得誘人！一次一片放進嘴裡大口咀嚼，天啊～那牛肉好嫩好香，搭配著一旁的蒜片一起品嚐，讓我突然很想來杯紅酒XD

＃黑糖起司栗地瓜＄120

最後這一道「一將 鉄板酒地」的「黑糖起司栗地瓜」狂推！！！我絕對不會說友人最後直接把一整份放到她的面前，非常爽快的用大湯匙直接挖來吃（是不是很有畫面XD真心覺得女孩子好像有兩個胃，鹹食的胃是小鳥胃，吃飽了之後甜食居然還有另一個胃裝？但「一將 鉄板酒地」的「黑糖起司栗地瓜」真的超好吃！起司馬鈴薯大家肯定都吃過，但起司日本栗地瓜大家吃過嗎？重點還加入了「黑糖」喔～

先不說那起司現烤出爐的牽絲模樣有多誘人，那入口的黑糖香根本就是意圖使人上癮。黑糖的香、栗地瓜的鬆軟，再加上燒燙燙、軟嫩的起司，自然的黑糖甜與地瓜甜，搭上不膩口的起司好絕配～正當我還在吃著一桌牛肉、松板豬時，友人早已進入「黑糖起司栗地瓜」的世界裡，吃在嘴裡、笑在心裡XD

越晚越熱鬧的「一將 鉄板酒地」，已經成為我們心中 No.1 居酒屋，好喜歡有鐵板料理的它～來的那天是平常日的晚上，我們發現好多和我們一樣的上班族、大學生都會來這裡聚餐、吃飯。而最讓我印象深刻的莫過於，許多中年左右的夫妻檔，沒有帶小孩、就兩個人自己來居酒屋「浪漫」一下！

我深深覺得兩個人能越老越懂得「經營感情」，是件很棒也很難的事情～尤其在忙工作、忙孩子之後，兩個人願意一起出來吃吃飯、聊聊天，就算老夫老妻的甜言蜜語少很多了，但能坐在一起，輕輕鬆鬆的吃頓飯、喝杯酒，多麼愜意、多麼享受啊！

你（妳）呢？！和我們一樣喜歡下班後的居酒屋時光嗎？！這間我們很愛的「一將 鉄板酒地」大力推薦給大家，它有點低調、有點隱密，但連有主廚現做的鐵板料理，絕對能擄獲你的味蕾～go！一起去享受享受。

一將 鉄板酒地



地址： 台中市西區中美街604號

電話： 04－23238383

營業時間：17：30～01：30

享受生活不無聊。規小孫 FB