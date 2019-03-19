雲林千層蛋糕主題觀光工廠　超萌兔子公爵教你做蛋糕！

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點評：好想做蛋糕DIY

文、圖／滿分的旅遊札記

雲林古錐新亮點「塔吉特千層蛋糕大使館」，一定要來和超萌迎賓大使-兔子公爵合影。塔吉特大使館是一座以千層蛋糕為主題的觀光工廠，園區佔地不大，但能參與導覽和DIY活動，千層蛋糕大使館還有許多可愛造景能玩拍，來訪當然也不能錯過好吃的塔吉特千層蛋糕。





塔吉特千層蛋糕大使館是雲林近期新亮點，連假228來訪時，發現遊客人潮好踴躍呀！園區停車位不多，大家都先臨停在館外空地啦！每當滿分看到好玩好拍滴，Kevin還沒停好車，滿分就用飛快的腳步跑走啦！

才剛走進園區，就看到好美的童話大牆，西裝筆挺的兔子正在入口迎賓。從七彩繪圖上，就能看到好多千層蛋糕。想必～應該是在描繪兔子享受著午茶時光吧！不過入口處滿分覺得有點小單調，就僅與兔子合影後，咱們就往館內移動啦！









入口處有塔吉特千層蛋糕大使館的導覽圖，園區主要規畫二層樓，感覺空間不大耶！不過~既然都來了，滿分還是想要逛一逛啦～

滿分才說感覺塔吉特大使館園區不大，但是~走入園區，才發現來訪的旅人也不少。許多朋友們都在戶外涼亭吃蛋糕喝下午茶，拍照時，意外在屋頂上發現一隻小兔子，不知道是不是在看風景呢！

哇～這位就是塔吉特千層蛋糕的大使啦！古錐的兔子公爵公仔就坐在塔吉特入口處，表情好萌身著帥氣，很多朋友都排隊要拍照，滿分又是一臉想要整座搬回家的表情。

塔吉特千層蛋糕大使館戶外也規畫的很乾淨，小小庭院，也很適合旅人來休閒走遊。

這是滿分在塔吉特看到的第四隻兔子公爵，看他手上拿著的千層蛋糕感覺就好可口唷。貪玩的滿分，還跑去想偷吃呢！Kevin表示：我想吃新鮮的唷～

塔吉特千層蛋糕大使館首先是公司創立介紹，塔吉特每一年都有不同的進度與創新，除此之外，旁邊還有千層蛋糕得獎的獎牌耶！

欣賞完塔吉特公司的簡介和歷程後，接下來就要進入千層蛋糕的主題啦！大家知道的千層蛋糕，就是一層層的蛋皮堆疊，然後再蛋皮裡放入餡料，就非常美味啦！

這幅千層甜點世界地圖滿分覺得好有趣，原來在世界各地都能看到千層甜點耶！包含法國、中國、馬來西亞和新加坡都有，或許可能口感不同，但都是千層甜點的概念唷！

塔吉特也公開千層蛋糕的製作方式，10大步驟就能完成一塊千層蛋糕啦！





來看看塔吉特蛋皮驚人的大數據，一年份產出的蛋皮可以繞3.85圈，賣出去的蛋糕可以堆出28棟台北101。天呀！好吃到這種程度，真的太強大了！

這一區是塔吉特的蛋皮製程區，朋友們可以透過玻璃櫥窗，窺探千層蛋糕美味的秘密唷。不過，當天滿分沒遇到解說，所以就只有看到桌上的食材和機台，整個覺得有點小可惜呀！

來到塔吉特千層蛋糕大使館的檔案櫃，每一個檔案櫃都是塔吉特蛋糕的美味秘訣呀。搭配圖片，蛋糕看起來都好可口唷～

好可愛的蛋蛋牆，這一區也是必拍取景地，居然還有雞蛋已經孵出小雞了～真的超古錐！滿分覺得自己的臉也和雞蛋一樣圓呀！

一樓玩拍的差不多啦，咱們往兩樓前進。

又被滿分發現可愛的兔子公爵。天呀～在大使館裡到處都可以看到他，朋友可以來一場收集兔子公爵的小比賽。

塔吉特二樓主要是蛋糕實驗室及手作DIY室，手作蛋糕DIY有勝利杯、年輪蛋糕和千層蛋糕，每一項蛋糕的DIY時間不一樣唷！有興趣的朋友可以到塔吉特1F櫃台報名，由於滿分來訪的時間，又沒和DIY時間對到，所以很可惜的沒有機會可以自己作蛋糕啦～

跟著館內路線，滿分來到大使館辦公室，很多朋友都坐上大使館的大椅來拍照，坦白說，滿分覺得自己也是當大使的料啦！

塔吉特千層蛋糕。商品展售區





離開大使館辦公室，咱們就抵達塔吉特賣場啦！這裡販售許多塔吉特的特色商品，有些精緻禮盒包裝感覺還不賴。出遊玩，也能來這買伴手禮回家唷！

塔吉特千層蛋糕。MENU





來到千層蛋糕觀光工廠，當然也要品嚐蛋糕啦！塔吉特多樣化的千層蛋糕選擇，讓滿分流口水，光是看菜單品項，滿分每塊都想吃，除了能單點，也可搭配下午茶套餐更划算唷！

東方提拉＄75

草莓甜心＄70

滿分當天點了兩種不同口味的千層蛋糕，其中以草莓甜心讓滿分最愛，香濃甜而不膩口，就連千層蛋皮都好好吃，而且還吃得到草莓果肉，讓滿分更喜歡。Kevin點的東方提拉是塔吉特新產品，滿分覺得茶香較濃，比較沒有甜味啦！不愛吃太甜的朋友，應該會喜歡唷～

當天咱們還有買年輪蛋糕和芒果布丁要送朋友，滿分覺得塔吉特的提袋還蠻有質感的耶！不過要消費買＄300元才有附贈唷～

下午茶吃飽後，咱們就準備離開啦！大使館外還有巨型的塔吉特蛋糕盒，感覺這應該是給巨人吃的吧！非常適合買塔吉特來送禮呢～

塔吉特千層蛋糕觀光工廠，滿分覺得還不錯逛。雖說園區佔地不大，但也是個休閒的好地方，館內主要提供企業的介紹和千層蛋糕的製程分享。當然~來訪也能體驗手作DIY及品嚐下午茶。比較可惜的事，滿分當天沒參與到導覽和DIY。若有機會參與塔吉特的導覽活動，想必會更好玩啦

塔吉特touched 千層蛋糕大使館



地址： 雲林縣斗六市工業路118號

營業時間：09：00～18：00（每個月第二以及第四週的禮拜一為休館日）

服務電話： 05－5574516