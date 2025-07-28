5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包　 有冰淇淋月餅、手工蛋捲

▲5大品牌中秋限定禮盒一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的中秋節，5大品牌祭出全新限定中秋禮盒，不僅有水果月餅、冰淇淋月餅等選擇，還有餅乾款包括手工蛋捲、餅乾等，即日起搶先開放預購，還可享早鳥優惠價。

▲哈根達斯今年推出5款中秋禮盒。

●哈根達斯

冰淇淋品牌「哈根達斯Häagen-Dazs」今年推出5款中秋冰淇淋月餅系列禮盒，每款皆以冰淇淋月餅搭配中秋滿月意象設計而成。首推「星辰映月冰淇淋月餅禮盒」，以圓窗月相設計象徵美好心願的圓滿，繁星點綴的盒面雅緻又夢幻，內含6種冰淇淋月餅口味包含焦糖奶油脆餅、草莓、香草、芒果、比利時巧克力及咖啡等，售價1480元。

▲超可愛「史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒」。

還有超可愛「史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒」，內含3款造型餅乾搭配6種冰淇淋口味，買就送史迪奇造型保冷袋，售價1980元；除外還有「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒（售價1680元）」、「璀璨星願冰淇淋月餅禮盒（售價1080元）」、「煥月星輝冰淇淋月餅禮盒（售價2980元）」等選擇。

哈根達斯月餅禮盒即日起至9月14日開放早鳥預購，預購任一冰淇淋月餅即享88折優惠，3盒以上79折起，最高可享72折優惠，凡訂購滿6盒再送6張中秋饗月券（可兌換外帶單球冰淇淋）。

▲海邊走走今年推出2款中秋禮盒。

●海邊走走

手工蛋捲品牌「海邊走走」今年以「Beyond The Moon」為主題打造2款綜合中秋禮盒，並推出重磅新品「開心果愛餡蛋捲」，以滿餡香濃的開心果內餡搭配酥脆蛋捲堆疊出豐富層次。

▲同步推出全新開心果愛餡蛋捲。

中秋禮盒有「海有運蛋捲禮盒」，內含花生愛餡蛋捲、肉鬆愛餡蛋捲、激厚黃金蛋捲及開心果愛餡蛋捲共22入，優惠價874元；「海有福蛋捲禮盒」則集結4大熱銷口味，優惠價532元；除外「開心果愛餡蛋捲」也提供整盒販售，優惠價589元，早鳥優惠價限時只到8月21日。

▲微熱山丘今年主打雙層中秋禮盒。

▲同步推出鳳梨酥月餅禮盒A、B款。

●微熱山丘

台灣伴手禮品牌「微熱山丘」今年以「又有好結果」為題推出3款中秋禮盒，首推「中秋雙層禮盒」，內含鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅、鳳梨酥、蘋果酥等，搭配中秋雙層禮盒、中秋布提袋，打造應景氛圍，售價1330元。

同步推出「鳳梨酥月餅禮盒A」、「鳳梨酥月餅禮盒B」，內含鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅及鳳梨酥，售價分別為635元、870元，即日起至8月31日開放早鳥預購，皆可享9折優惠，全系列中秋禮盒將於9月1日正式上市。

▲Mister Donut今年推出2款中秋禮盒。

●Mister Donut

甜甜圈品牌「Mister Donut」今年推出2款中秋禮盒，「波堤獅樂中秋禮盒」融入日式經典主題，以桃山月餅、年輪蛋糕作為主打，桃山月餅有著可愛波堤獅外型，並推出「抹茶麻糬」及「荔枝覆盆莓」雙口味，「日式厚切年輪」則有著厚切口感，售價660元。

「波堤獅月見中秋」嚴選杏仁、咖啡、抹茶及巧克力4款風味餅乾打造成送禮選擇，售價520元，2款禮盒於取貨時再加送中秋分享券1張，可享甜甜圈買4送1或買7送3優惠，即日起於全門市開放預購。

▲▼COLD STONE有3款中秋禮盒。

●COLD STONE

冰淇淋品牌「COLD STONE」今年網羅3款中秋冰淇淋甜點禮盒，有首次和人氣IP角色帕恰狗合作的「帕恰狗萌中秋禮盒」，內含草莓冰淇淋QQ、芒果冰淇淋QQ、卡士達風味冰淇淋QQ，搭配專屬禮盒提袋，十分可愛，售價1180元。

「月兔星旅禮盒」內含生乳酪冰淇淋餅乾、濃巧克力冰淇淋餅乾、草莓冰淇淋年輪、鐵觀音冰淇淋年輪，售價1780元；「捲起幸福禮盒」則主打手工蛋捲，有艾許奶油、法芙娜榛果巧克力*3、海鹽焦糖、伯爵茶等口味，售價680元，8月8日起開放預購。