烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

來香川玩、逛瀨戶內國際藝術祭，眼睛看展品、嘴巴也不能停，讚岐烏龍麵、丸龜帶骨雞腿、小豆島橄欖冰淇淋、Oiri傳統甜點吃起來，還有手打烏龍麵體驗、百年醬油廠體驗、酒粕創意料理及麵包，視覺味覺雙享受。

▲香川的烏龍麵產量、消費均為日本第一，被暱稱為「烏龍麵縣」。

香川美食的象徵，就是讚岐烏龍麵！產/銷量都居日本第一，每家店麵條口味相異，有吃麵條原味的醬油烏龍麵、口感柔順的雞蛋烏龍麵等，吃法包羅萬象，各有不同魅力。

▲在香川，也有機會吃到烏龍麵壽司。

除了烏龍麵，香川還有許多美食，例如以含有橄欖的飼料餵食的橄欖牛、橄欖鰤魚，也是一絕。值得推薦的是，小豆島是日本最早引進橄欖樹種植的地區，有許多以橄欖為材料製成的美食，就連橄欖冰淇淋都吃得到。

▲青綠色橄欖到了秋天，會慢慢變成黑紫色的成熟果實。

香辣多汁的帶骨雞，也是香川必吃的鄉土料理，起源自昭和27年的丸龜市，一對夫妻受好萊塢電影啟發，將香料醃漬入味，再把雞腿烤得外皮酥脆，肉多汁美味，讓人難以抵抗它的魅力。

▲帶骨雞外酥內嫩，廣受當地人喜愛。

OIRI（おいり）是一種以米餅作原材料的和菓子，據說是香川西讚地區傳統婚宴的答謝禮，有招喚緣份的好寓意。某些店家會隨季節來調整顏色，像是春天的粉櫻、夏天的粉藍、秋天的楓紅、冬天的白雪；演變至今，常被當作特色伴手禮，或用來裝飾甜點，吃過後說不定天賜良緣就來了！

▲Oiri是香川婚禮習俗中，贈送賓客的傳統日式點心。

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