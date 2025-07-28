日本爆紅伊良可樂登台　8/15正式開幕「這6天先試賣」

▲伊良可樂台北店販售2款經典口味，每袋售價150元。（圖／取自IYOSHI COLA IG)

記者黃士原／台北報導

又有日本人氣店家登台！近期東京澀谷爆紅的「伊良可樂（IYOSHI COLA）」，海外首店選在台北捷運中山站，8月1日至3日、8月8日至10日試營運，8月15日正式開幕。

「伊良可樂（IYOSHI COLA）」創辦人小林隆英，以100多年前的古老可樂配方融合祖父的漢方草藥，加入了小荳蔻、豆蔻、柑橘等多種天然香料和中藥材熬製，與一般可樂汽水的甜膩口感大不相同。原本只是移動式販賣車在東京街頭推廣，後來推出罐裝形式。

▲伊良可樂台北首店地點位於台北捷運中山站的巷弄內。（圖／記者黃士原攝）

▲伊良可樂台北首店8月1日至3日、8月8日至10日試營運，8月15日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

伊良可樂曾來台快閃，也參加過市集，今年夏天正式在台北開設首間海外門市，地點位於台北捷運中山站的巷弄內，店面以紅磚和木質建築打造，裡面還有一座復古中藥櫥櫃，販售2款經典風味「THE DREAMY FLAVOR」（每袋售價150元），店裡同步供應「魔法糖漿」這款人氣商品，可自行加入各種飲品，調出特別風味。此外，同時還有一台復古販賣機，可把罐裝飲品買回家。

伊良可樂台北首店8月1日至3日、8月8日至10日試營運，8月15日正式開幕。

▲菲律賓知名薯條專賣品牌「Potato Corner」8月2日試營運。（圖／取自Potato Corner臉書）

另外，成功引進東京人氣甜甜圈「I'm donut？」後，富錦樹集團將代理菲律賓薯條專賣品牌「Potato Corner」，8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕，地點則位於台北統一時代百貨B2。

Potato Corner是菲律賓知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，口味有起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」。