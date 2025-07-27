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超難訂的海鮮餐廳！花蓮欣欣麵館「隱藏版龍蝦鍋」海味爆棚

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲花蓮欣欣麵館是被麵食耽誤的海鮮料理店。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／花蓮報導

到花蓮想要吃鮮甜海味，那絕不能錯過「欣欣麵館」！位於花蓮市區的「欣欣麵館」，生意好到無論何時都高朋滿座，但店裡面賣的不只是麵食，讓大家慕名而來的，是一道道新鮮又平價的無菜單海鮮料理，許多漁獲都是當天老闆出海手釣回來的手釣魚，保證鮮到掉渣！

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲店門口就大大的寫著「不是麵店」，是老闆的幽默。

其實「欣欣麵館」原本只是一間提供麵食的小麵店，直到二代老闆高志偉接手，因為喜歡釣魚，於是店內開始陸續提供各式海鮮料理，由於食材多半是老闆自己或朋友出海手釣來的新鮮漁獲，便宜又好吃的海味，漸漸地讓許多饕客慕名而來，到了現在，店內每組客人的桌上，肯定都少不了幾盤海味。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼欣欣麵館提供多種海味可以選擇。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

來到「欣欣麵館」絕對不能錯過的，就是這一鍋隱藏版必點招牌──超澎湃龍蝦海鮮鍋，好幾隻龍蝦搭配蝦子、蛤蠣、蔬菜、貝類和火鍋料等塞滿一整鍋，除了視覺上超吸睛，經過海鮮熬煮的湯頭也超鮮甜，讓人吃得超過癮，連在地人都愛。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼欣欣麵館隱藏版龍蝦海鮮鍋彭湃海鮮塞滿一整鍋。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

高志偉表示，店內的手釣魚依季節更替，提供多樣魚種可選擇，像是夏季就常見花臉、海雞母，還有野生赤海等高價魚種，除了手釣魚之外，店內也有多種海味，像是淡菜、牡蠣、生魚片、小鮑魚等海鮮可選擇。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼除了整盤龍蝦之外，還有當天的海釣魚可以選擇，來到花蓮就是要大口吃海鮮，龍蝦肉質Q彈超好吃。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲海鮮新鮮不需要過多的調味料，只要簡單的烹調一下就能吃到透抽的鮮甜滋味。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲新鮮的魚蛋沾點沙拉吃起來就很香，而且完全無腥味。

▲▼花蓮欣欣麵館。（圖／記者黃凱翊攝）

▲生蠔又有「海底牛奶」之稱，充滿蛋白質，一口咬下直接爆漿。

▲▼苦茶油酸豆辣椒。（圖／記者黃凱翊攝）

▲來到花蓮，別忘了帶罐酸豆回家。

說到花蓮的在地風味，除了欣欣麵館的手工好滋味，還有一樣低調卻讓人一試成主顧的私房小物 ——「食嚐苦茶油酸豆辣椒」。選用花蓮在地小農的苦茶油，搭配新鮮豇豆、朝天椒與蒜頭手工醃製，酸香脆口、辣得過癮。不管是拌飯、拌麵，還是當作炒菜的靈魂醬料，通通都對味到不行！

▲▼將軍府1936園區。（圖／記者黃凱翊攝）

▲2024年4月才正式開幕的「將軍府1936園區」，是花蓮的最新打卡景點。

另外距離「欣欣麵館」不遠的「將軍府1936園區」，是2024年4月才正式營運的日式宿舍群，將軍府1936園區又稱美崙溪畔日式宿舍，昔日為日本軍官駐守花蓮的住所，整齊劃一的木造建築群構成完整的小型住宅區，其中位於中心位置的「將軍府」建於1936年，曾經是花蓮地區最高軍事指揮官中村大佐的官邸。

▲▼將軍府1936園區。（圖／記者黃凱翊攝）

▲園區內有濃濃的日式風格。

經過縣府花多年整修，將這處日式宿舍群改建為「將軍府1936園區」，園內共有8棟建築物，並進駐多個餐飲、文創、伴手禮品牌，店家包括定置漁場三代目、FUJO、家咖哩、小藍肥皂、花凜和服屋、探索の味等。想感受日式風情，還可以在園區內租借和服拍照，來花蓮走一趟，別錯過這個花蓮最新景點！

▼園區內有多家餐飲、文創店家。

▲▼將軍府1936園區。（圖／記者黃凱翊攝）

關鍵字： 花蓮美食 花蓮旅遊 欣欣麵館 將軍府1936 美食雲

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