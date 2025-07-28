華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本香川，整個縣就像一座藝術展場！從瀨戶內海上的光影秀，島嶼散落的藝術寶物，一吃就上癮的美食滋味，香川的精彩魅力等你來探索！

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香川縣擁有許多的熱門景點，包含：直島（當代藝術）、栗林公園（日式景觀園林）、金刀比羅宮（千年古剎）、小豆島（盛產橄欖）、父母之濱（日版天空之鏡）、四國朝聖之路…等等。

▲草間彌生的黃南瓜，堪稱直島的地標。

直島可說是瀬戶內海群島中的藝術之島，作品遍布島上各處，除了草間彌生的黃/紅南瓜之外，還有安藤忠雄設計的地中美術館藏身地下，以及直島展覽館呈現「浮島現象」的戶外藝術創作。

▲栗林公園欣賞日式庭園四季之美。

高松市內的栗林公園，有「一步一景」的日式庭園風雅，春櫻、秋楓、鳶尾花、松樹都是值得欣賞的優美景觀，榮獲米其林綠色指南列為三星級景點。

▲沿著海神祈福之梯，朝聖金刀比羅宮。

金刀比羅宮自古為海神信仰中心，以參拜道路上的石階聞名，到本宮為785階，至後院合計有1368階，沿途可租借木杖，也有許多咖啡、伴手禮、烏龍麵等店鋪，相當熱鬧。

▲來小豆島打卡《魔女宅急便》主角琪琪居住的白色風車屋。

小豆島為瀨戶內海中的第二大島，氣溫舒適，景色媲美地中海，是日本最早引進橄欖樹種植的地區，更吸引《魔女宅急便》真人版電影來此取景，湛藍的天空與大海，主角琪琪居住的白色風車屋，都能在小豆島找到蹤跡。

詳見：

華航香川活動網站https://pse.is/7ufbnc