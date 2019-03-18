網美集散地！嘉義最新打卡扭蛋店　粉紅泡泡空間超夢幻

點評：超想去的><





文、圖／萍子

來嘉義好多好吃好玩，萍子朝聖HappyLab幸福科學研究室。粉色系裝潢、販賣機大門、實驗室等網美必拍的元素，整間是網美會拍照打卡的扭蛋店跟夾娃娃機。入內需低消需消費100元，可換上店內準備供純白實驗服讓消費者可以換裝，將裝容器糖果罐做成像是實驗室的容器一樣。





HappyLab幸福科學研究室位於嘉義市中心，店面斜對面有停車場，很好停車。若這車位滿了，在嘉義市政府前有一片超大的停車場，停車很方便，從嘉義市政府走過來約5分鐘。





看似普通的一間扭蛋與糖果店，HappyLab幸福科學研究室卻可以如此有創意，開在嘉義市區巷弄。





造訪HappyLab幸福科學研究室店門口，就開始讓人拍個不停。整個粉嫩色系一整大面牆門面，非常療癒。門口打造一個爆紅販賣機大門，投弊機就是一門，粉嫩投幣販賣機網美可拍照，一石二鳥，拉開門就可進入。











▲映入眼前，推開HappyLab幸福科學研究室投幣賣販機，館內的佈景設計。

▲進入店內後右手邊，則有一整片霓虹燈的馬賽克磁磚牆，在繽紛的俄羅斯方塊牆前拍照。



近期來訪，可能已經改變了這面網美牆面，再添增更多夢幻的造景與元素，超級夢幻阿，網美可坐在這拍照，休息也可，很貼心。

▲盡頭的中央，則是店內一大亮點，有一大張長桌，擺放並販售各式各樣的裝繽紛糖果罐、宛如化學課用的量杯瓶，先挑選自己想要的透明罐來裝糖，每個罐子價錢不同。

▲每人消費100元，可挑選要買罐子補差額，挑選糖果，或是轉扭蛋為消費。

▲兩側都有整面糖果牆供客人自由挑選，只要戴上乾淨手套就可以裝進實驗罐中，挑選你要的糖果。

HappyLab幸福科學研究室 注意事項：

1. 戴手套。

2.選一個你喜歡的罐子或袋子。

3.裝滿它。

4.店家會用貼紙幫你把罐子再封起來一次。

6.祝你有個美好的一天，完成。

▲兩面牆面糖果一大專區，用瓶罐裝滿，擺放了整大面裝滿了各式各樣的繽紛糖果，吸引網友前往拍照。

▲糖果有軟糖、果糖、巧克力等，可以挑選各種罐裝，光看這繽紛多彩的糖果，就好療癒。

▲櫃台一旁有兩台夾娃娃機，可夾娃娃體驗。

▲最具特色是整面的扭蛋機牆，有日本的、韓國的公仔，非常吸引人。





扭蛋牆旁還有純白階梯，讓人可爬高拿取更多的扭蛋，挑選自己想要的，移動式樓梯方便讓人拿取，對於小朋友們挑選多了便利性。





粉紅的牆面與實驗室才看得到的器具，萍子就這樣花了100元入內消費，扭了扭蛋與糖果，拍了許多網美可愛的夢幻照片，穿上店內付費可拍照衣服創造話題，看似普通的一間扭蛋糖果店，創造了嘉義新打卡景點，IG打卡景點。

HappyLab幸福科學研究室



地址：嘉義市共和路272號

電話：0926052331

營業時間 10：00～21：00



Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

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