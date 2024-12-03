ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

奧蘭多迪士尼「全球唯一阿凡達樂園」開箱　必玩設施、打卡點攻略

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國奧蘭多迪士尼世界動物王國內的「潘朵拉：阿凡達世界」園區，是目前全球唯一的阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

電影《阿凡達》在全球大賣，位於美國奧蘭多迪士尼世界度假區內的「動物王國（Disney's Animal Kingdom park）」，就有目前全球唯一的「潘朵拉：阿凡達世界（Pandora: The World of Avatar）」主題園區，讓旅客可以實際登上潘朵拉星球，近距離欣賞星球上的一草一木，還能搭船穿過納美河雨林，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這座阿凡達樂園必玩設施與拍照亮點。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界度假區動物王國，奧蘭多迪士尼動物王國，Disney`s Animal Kingdom。（圖／記者蔡玟君攝）

▲動物王國入口處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼潘朵拉：阿凡達世界園區內重現潘朵拉星球樣貌，每一處都能讓人拍得過癮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略1：漂浮山脈、奇岩異石必拍

動物王國是奧蘭多迪士尼世界度假區內4大陸上樂園之一，園內分為6大主題園區，其中一個即為2017年開幕的「潘朵拉：阿凡達世界」園區。「潘朵拉：阿凡達世界」將昔日的動物園腹地進行改造，把潘朵拉星球搬到現實世界，巨大的「ㄇ」字型漂浮山脈不斷有瀑布向下沖刷，圍繞山脈周邊則有各種潘朵拉才能看得到的特色植栽、岩石、彎曲成各種形狀的巨型竹子纏繞著鐵橋，還有恣意生長、盛開的花卉，每一個角落都能拍得超過癮。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼要搭乘遊樂設施「阿凡達飛行歷險」會先穿過森林、岩洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼近距離看研究納美人生物基因的研究室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區遊樂設施「阿凡達飛行歷險」，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲體驗在潘朵拉星球飛行的遊樂設施「阿凡達飛行歷險」。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略2：兩大遊樂設施別錯過！超刺激潘朵拉星3D飛行體驗、納美河夜間雨林之旅

這裡共有2個代表性遊樂設施，分別是較為刺激、有身高限制的「阿凡達飛行歷險」與全齡都能搭乘的「納美河之旅」。「阿凡達飛行歷險」帶著旅客穿過納美人的森林、繪有壁畫的岩洞，再經過研究納美人生物基因的科學研究室，最後旅客坐上機車式騎乘設施，以壓低身形方式如同電影般「通過心靈連接，並以基因匹配方式」變身阿凡達，並戴上3D眼鏡，體驗飛上高空，上上下下俯衝探索莫阿拉山谷，臨場感十足。

旅客需注意的是，因為「阿凡達飛行歷險」過程會有俯衝、上升等仿真體感，乘坐設施也會隨著巨型晃動，因此包括手機在內所有的東西都要放在置物櫃才能搭乘。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區遊樂設施「納美河之旅」，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼另一個遊樂設施「納美河之旅」，帶旅客深入會發光的雨林中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區遊樂設施「納美河之旅」，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

「納美河之旅」則是適合全年齡體驗的乘坐型設施，坐上藤編輕舟，沿著納美河深入夜晚的雨林中，看散發藍色、粉色、黃色、灰色等螢光的各式各樣潘朵拉星球上的不同植物，越到深處，越能聽到納美人坐在雨林中，邊吟唱邊彈奏著樂器，彷彿為每位旅客賜福一般，是一場療癒心靈的神奇之旅。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阿凡達周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略3：3招教你快速搭到遊樂設施

由於兩項遊樂設施都備受旅客喜愛，想要提早搭到有3個小訣竅。首先，若是住在奧蘭多迪士尼世界度假區內飯店的旅客，可以在開園前提早30分鐘搶先入園，運用這個優勢，可以先直奔阿凡達園區，講兩處遊樂設施搶先體驗完，再慢慢拍照。

►►►奧蘭多迪士尼世界飯店推薦！度假村有米奇滑水道　享提早30分入園

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界動物王國阿凡達園區，動物王國潘朵拉：阿凡達世界園區，阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲玩奧蘭多迪士尼記得一定要下載官方App「My Disney Experience」，可以隨時掌握每個設施的排隊時間。（圖／記者蔡玟君攝）

其次，根據記者現場觀察，中午時段遊樂設施排隊人潮較少，等候時間也會大幅減少，建議一定要下載官方App「My Disney Experience」，App不僅可以作為導航地圖，藉由定位讓你知道自己身在何處，也會隨時更新當下每個設施的排隊時間，讓旅客能更好規劃。

最後，可以選擇購買快速通關「Lightning Lane Multi Pass」，或是「Lightning Lane Single Pass」。前者一天內最多可預約3個設施的快速通關時間，後者則適用於單一設施，入住迪士尼度假區飯店的旅客可以在入園的7天前透過官方App購買和預約，其他旅客則可在入園的3天前購買和預約。

■擴建計畫：動物王國將增第7園區　加州迪士尼也將有阿凡達樂園

除了現有的設施外，動物王國仍持續擴建中。根據今年夏天迪士尼體驗部門公告的全球迪士尼擴建計畫裡，動物王國將打造全新熱帶美洲區，園內將有2個全新設施，包括《印第安瓊斯》主題的探險體驗，以及以《魔法滿屋》主題的魔法冒險之旅，同時，園內還會設有美麗的旋轉木馬，讓旅客能與迪士尼可愛的動物們一起玩耍，預計於2027年開放。

而加州迪士尼樂園未來也會有「阿凡達主題園區」。根據最新計劃，園方預計以《阿凡達：水之道》和系列後續作品為靈感推出獨特設施，帶遊客身歷其境地體驗潘朵拉星球上的動作、刺激與奇觀，樂園內的復仇者聯盟園區也會擴建一倍。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 奧蘭多迪士尼世界度假區 奧蘭多迪士尼 奧蘭多迪士尼世界 阿凡達 動物王國 佛羅里達州 佛羅里達旅遊 奧蘭多旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

推薦閱讀

搬進恐龍！大溪度假酒店變侏羅紀世界

搬進恐龍！大溪度假酒店變侏羅紀世界

南韓宣布戒嚴　品保：出團照常

南韓宣布戒嚴　品保：出團照常

美國「全球唯一阿凡達樂園」開箱

美國「全球唯一阿凡達樂園」開箱

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

日本最新「航海王新幹線」明年上路

日本最新「航海王新幹線」明年上路

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

亞尼克推全新紅心芭樂生乳捲！

亞尼克推全新紅心芭樂生乳捲！

巴黎聖母院　可線上預約免費參觀

巴黎聖母院　可線上預約免費參觀

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南韓宣布戒嚴　品保：出團照常

可樂旅遊開賣亞洲首艘迪士尼探險號

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

搬進恐龍！大溪度假酒店變侏羅紀世界

升級版漢來海港調整用餐時間

征服葷食者40年無名素食麵攤！

越捷航空0元機票即起開搶

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

六扇門台北市首店開幕推買一送一

熱門行程

最新新聞更多

搬進恐龍！大溪度假酒店變侏羅紀世界

南韓宣布戒嚴　品保：出團照常

美國「全球唯一阿凡達樂園」開箱

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

日本最新「航海王新幹線」明年上路

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366