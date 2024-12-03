奧蘭多迪士尼「全球唯一阿凡達樂園」開箱　必玩設施、打卡點攻略

▲美國奧蘭多迪士尼世界動物王國內的「潘朵拉：阿凡達世界」園區，是目前全球唯一的阿凡達樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

電影《阿凡達》在全球大賣，位於美國奧蘭多迪士尼世界度假區內的「動物王國（Disney's Animal Kingdom park）」，就有目前全球唯一的「潘朵拉：阿凡達世界（Pandora: The World of Avatar）」主題園區，讓旅客可以實際登上潘朵拉星球，近距離欣賞星球上的一草一木，還能搭船穿過納美河雨林，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這座阿凡達樂園必玩設施與拍照亮點。

▲動物王國入口處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼潘朵拉：阿凡達世界園區內重現潘朵拉星球樣貌，每一處都能讓人拍得過癮。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略1：漂浮山脈、奇岩異石必拍

動物王國是奧蘭多迪士尼世界度假區內4大陸上樂園之一，園內分為6大主題園區，其中一個即為2017年開幕的「潘朵拉：阿凡達世界」園區。「潘朵拉：阿凡達世界」將昔日的動物園腹地進行改造，把潘朵拉星球搬到現實世界，巨大的「ㄇ」字型漂浮山脈不斷有瀑布向下沖刷，圍繞山脈周邊則有各種潘朵拉才能看得到的特色植栽、岩石、彎曲成各種形狀的巨型竹子纏繞著鐵橋，還有恣意生長、盛開的花卉，每一個角落都能拍得超過癮。

▲▼要搭乘遊樂設施「阿凡達飛行歷險」會先穿過森林、岩洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼近距離看研究納美人生物基因的研究室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲體驗在潘朵拉星球飛行的遊樂設施「阿凡達飛行歷險」。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略2：兩大遊樂設施別錯過！超刺激潘朵拉星3D飛行體驗、納美河夜間雨林之旅

這裡共有2個代表性遊樂設施，分別是較為刺激、有身高限制的「阿凡達飛行歷險」與全齡都能搭乘的「納美河之旅」。「阿凡達飛行歷險」帶著旅客穿過納美人的森林、繪有壁畫的岩洞，再經過研究納美人生物基因的科學研究室，最後旅客坐上機車式騎乘設施，以壓低身形方式如同電影般「通過心靈連接，並以基因匹配方式」變身阿凡達，並戴上3D眼鏡，體驗飛上高空，上上下下俯衝探索莫阿拉山谷，臨場感十足。

旅客需注意的是，因為「阿凡達飛行歷險」過程會有俯衝、上升等仿真體感，乘坐設施也會隨著巨型晃動，因此包括手機在內所有的東西都要放在置物櫃才能搭乘。

▲▼另一個遊樂設施「納美河之旅」，帶旅客深入會發光的雨林中。（圖／記者蔡玟君攝）

「納美河之旅」則是適合全年齡體驗的乘坐型設施，坐上藤編輕舟，沿著納美河深入夜晚的雨林中，看散發藍色、粉色、黃色、灰色等螢光的各式各樣潘朵拉星球上的不同植物，越到深處，越能聽到納美人坐在雨林中，邊吟唱邊彈奏著樂器，彷彿為每位旅客賜福一般，是一場療癒心靈的神奇之旅。

▲▼阿凡達周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

■攻略3：3招教你快速搭到遊樂設施

由於兩項遊樂設施都備受旅客喜愛，想要提早搭到有3個小訣竅。首先，若是住在奧蘭多迪士尼世界度假區內飯店的旅客，可以在開園前提早30分鐘搶先入園，運用這個優勢，可以先直奔阿凡達園區，講兩處遊樂設施搶先體驗完，再慢慢拍照。

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▲玩奧蘭多迪士尼記得一定要下載官方App「My Disney Experience」，可以隨時掌握每個設施的排隊時間。（圖／記者蔡玟君攝）

其次，根據記者現場觀察，中午時段遊樂設施排隊人潮較少，等候時間也會大幅減少，建議一定要下載官方App「My Disney Experience」，App不僅可以作為導航地圖，藉由定位讓你知道自己身在何處，也會隨時更新當下每個設施的排隊時間，讓旅客能更好規劃。

最後，可以選擇購買快速通關「Lightning Lane Multi Pass」，或是「Lightning Lane Single Pass」。前者一天內最多可預約3個設施的快速通關時間，後者則適用於單一設施，入住迪士尼度假區飯店的旅客可以在入園的7天前透過官方App購買和預約，其他旅客則可在入園的3天前購買和預約。

■擴建計畫：動物王國將增第7園區 加州迪士尼也將有阿凡達樂園

除了現有的設施外，動物王國仍持續擴建中。根據今年夏天迪士尼體驗部門公告的全球迪士尼擴建計畫裡，動物王國將打造全新熱帶美洲區，園內將有2個全新設施，包括《印第安瓊斯》主題的探險體驗，以及以《魔法滿屋》主題的魔法冒險之旅，同時，園內還會設有美麗的旋轉木馬，讓旅客能與迪士尼可愛的動物們一起玩耍，預計於2027年開放。

而加州迪士尼樂園未來也會有「阿凡達主題園區」。根據最新計劃，園方預計以《阿凡達：水之道》和系列後續作品為靈感推出獨特設施，帶遊客身歷其境地體驗潘朵拉星球上的動作、刺激與奇觀，樂園內的復仇者聯盟園區也會擴建一倍。