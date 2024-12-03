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看雙子座流星雨最美6地點　到全台首座暗空公園、爬火山觀星

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，全面杜絕光害。（圖／資料照片）

▲想看流星雨最推薦到無光害的地方，其中合歡山暗空公園就是最美觀測點之一。（圖／資料照片）

記者蔡玟君／綜合報導

被譽為年度三大流星群之一的「雙子座流星雨」極大期將落在12月13日與14日，預估每小時流星數量達150顆。想要觀測流星雨，無光害的地方最為推薦，天文迷不妨把握今年最後機會。

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，全面杜絕光害。（圖／資料照片）

▲合歡山暗空公園還設有鳶峰觀星平台。（圖／資料照片）

想要觀測流星雨，無光害的地方是最佳場所，例如陽明山、大屯山、觀音山或合歡山都很推薦，合歡山更有台灣第一座、亞洲第三座經過「國際暗空協會（IDA）」認證的暗空公園，園內不僅有行星意象牆面，更特別設置專為觀星者設計的「鳶峰觀星平台」，讓旅客們都能在無光害的空間，享受奇幻浪漫的體驗，更是觀星最佳去處。

數位旅遊平台Agoda也推薦亞太地區5處觀星景點，包括有「星星之島」美稱的日本石垣島，該島嶼是日本國內首個被認定為「星空保護區」的地區，晴朗的天空與迷人的周邊環境，使石垣島成為觀星的頂級選擇。

▲▼印尼布羅莫火山星空。（圖／Agoda提供）

▲印尼布羅莫火山星空。（圖／Agoda提供）

泰國「考索國家公園」則擁有泰國最大的原始森林，160萬年的歷史使這裡被稱為世界上最古老的常綠雨林之一，這片國家公園的純淨環境也為夜空觀賞提供了理想條件。印尼的「布羅莫火山」不僅被譽為是全球最美日出景點，這裡低光害環境也成為夜晚觀星理想選擇。

▲▼紐西蘭奧拉基麥肯齊是世界上最大的國際暗空保護區。（圖／Agoda提供）

▲紐西蘭奧拉基麥肯齊是世界上最大的國際暗空保護區。（圖／Agoda提供）

想欣賞純淨的星空，當然不能錯過紐西蘭的「奧拉基麥肯齊（Aoraki Mackenzie）」，這裡是世界上最大的國際暗空保護區，也被公認為南半球最佳星光觀測地；澳洲「卡塔丘塔（Kata Tjuta）」與烏魯魯同被阿南古人視為聖地，喜歡拍攝自然景觀與星空的攝影愛好者，最愛來到拍攝流星雨下的沙漠地景。

關鍵字： 雙子座流星雨 南投旅遊 合歡山暗空公園 印尼旅遊 日本旅遊 紐西蘭旅遊 澳洲旅遊 非洲@大洋洲 亞洲旅遊 國外特色系列

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