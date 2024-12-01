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沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈！還有市集、爵士樂表演

▲星野集團沖繩「BANTA CAFE」今（1日）起點亮「Illumi BANTA 海濱夜燈」。（圖／星野集團提供）

▲沖繩「BANTA CAFE」今（1日）起點亮「Illumi BANTA 海濱夜燈」。（圖／星野集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

日本沖繩也有唯美燈飾！星野集團沖繩「BANTA CAFE」位於讀谷村，是日本最大的海景咖啡廳之一，因應耶誕月到來，今（1日）起點亮「Illumi BANTA 海濱夜燈」，旅客得以一面欣賞無敵海景，一面感受燈飾灑落海灘、懸崖和綠植的極致浪漫。

別於日本本島的極凍低溫，沖繩的冬天相對舒適，氣溫普遍高於15°C，即便到了夜晚也能從事戶外活動。其中，「BANTA CAFE」除了坐擁無敵海景，冬季限定活動「Illumi BANTA 海濱夜燈」邁入第五屆，今年將從即日起亮燈到2025年2月28日，旅客能體驗沖繩溫暖的冬夜風情。

▲星野集團沖繩「BANTA CAFE」今（1日）起點亮「Illumi BANTA 海濱夜燈」。（圖／星野集團提供）

▲咖啡廳的燈光裝飾將點亮整片海灘、懸崖和綠意盎然的植物。（圖／星野集團提供）

活動期間，咖啡廳的燈光裝飾將點亮整片海灘、懸崖和綠意盎然的植物，琉球玻璃製成的原創燈籠也在沙灘上閃耀。通往海灘的步道旁，以沖繩傳統草編工藝妝點的「海邊露台」，營造放鬆的休閒空間，波光粼粼的迷人海景，在柔和燈光陪襯下，顯得特別有情調。

▲星野集團沖繩「BANTA CAFE」今（1日）起點亮「Illumi BANTA 海濱夜燈」。（圖／星野集團提供）

▲「BANTA CAFE」期間限定美食。（圖／星野集團提供）

此外，也會推出期間限定的國民美食「豬肉蛋飯糰」野餐套餐，兩人份3,800日圓（含稅），活動部分，期間每周六，將輪流舉辦「夜燈市集」和「沖繩爵士樂現場表演」，匯集手工藝市集和歷史悠久的沖繩爵士樂現場表演，海浪聲與音樂交織，匯聚一場五感饗宴，有來沖繩玩的旅客不妨列入清單。

另外，沖繩首座微型主題樂園「Little Universe OKINAWA」於今年4月全新開幕，以18世紀的琉球王朝為背景，讓旅客透過3D掃描創建自己的微型人物，體驗生活於王朝中的模樣。喜歡拍照的旅客，2023年底於沖繩那霸全新開幕的「teamLab學習！未來的遊樂園沖繩」，是沖繩第一個teamLab常設展，可以盡情美拍，留下難忘回憶。

Illumi BANTA 海濱夜燈
日期：12月1日-2025年2月28日（1月13日-26日除外）
時間：燈光秀與燈飾（日落-21:30）、夜間咖啡廳（18:00開始營業，餐點最後點餐時間20:30，飲品最後點餐時間 21:00）
費用：於BANTA CAFE或OLU GRILL消費，即可免費體驗（天候不佳時可能會取消活動）

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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