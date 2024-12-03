日本最新「航海王新幹線」明年春天上路　停靠車站、彩繪搶先看

▲JR西日本將推出「航海王新幹線」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著明年大阪世界博覽會（簡稱大阪萬博）即將登場，關西地區也將推出許多全新設施來吸引旅客，JR西日本就宣布，明年將推出3列「航海王新幹線」，不僅車輛外觀有不同的航海王彩繪，車內也將有相關人物裝飾、周邊商品販售，從春天起行駛於「新大阪－博多」之間，航海迷絕對不能錯過。

JR西日本下的山陽新幹線明年3月10日將迎來全線通車50周年，加上從4月起大阪萬博登場，預料再掀起觀光旅遊熱潮。為了讓全球旅客能享受全新的新幹線搭乘體驗，以及探索沿線魅力，JR西日本推出「航海王新幹線」，並規劃三列不同主題彩繪列車，帶領旅客一起開啟「偉大的鐵道」。

▲▼首列曝光的航海王新幹線設計為「瀨戶內藍號」。（圖／翻攝自JR西日本官網）

首先曝光的第一列航海王主題列車為「瀨戶內藍號（せとうちブルー号）」，以瀨戶內海藍為概念，並以魯夫在車頭舉著海賊旗設計列車外觀彩繪，還可看到娜美、香吉士、喬巴等人物，第二、三輛主題列車也將於近期公布。

▲明年春天起，航海王新幹線將來往於新大阪至博多之間。（圖／翻攝自JR西日本官網）

明年春天航海王新幹線正式上路後，將行駛於新大阪至博多車站之間，沿途停靠新大阪、新神戶、西明石、姬路、相生、岡山、新倉敷、福山、新尾道、三原、東廣島、廣島、新岩國、德山、新山口、厚狹、新下關、小倉、博多共19個車站，旅客明年不妨就規劃一趟搭著航海王新幹線賞櫻之旅吧。

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