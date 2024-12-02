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升級版漢來海港調整用餐時間！晚餐少半小時　這2時段增加

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

▲島語自助餐明年2月3日起整用餐時間。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

升級版漢來海港的「島語自助餐廳」，開幕以來都是一位難求，昨日業者公告，明年2月3日起調整用餐時間，平假日晚餐少半小時，平日午餐及假日下午餐則是增加半小時。

島語自助餐廳是漢來美食去年10月推出的新品牌，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，其中松葉蟹腳、生干貝是老饕們力推必吃餐點。此外，每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲島語的松葉蟹腳是老饕們力推必吃餐點。（圖／記者黃士原攝）

島語昨日則公告明年2月3日起調整營業時間，平日午餐時間從11:30~14:00調整為11:30~14:30，平日晚餐由17:30~21:30調整為17:30~21:00，假日下午餐從14:30~16:30調整為14:30~17:00，假日晚餐由17:30~21:30調整為18:00~21:30。

島語異動後的營業時間，平假日晚餐少半小時，平日午餐及假日下午餐則是增加半小時，在吃到飽餐廳的臉書社團引起討論，有網友說「只能選擇平日午餐3小時」、「沒差，反正我也訂不到位子」、「每次吃1小時左右就撐了」，但不少人則擔心明年會不會漲價。

▲饗食天堂明年元旦漲價。（圖／饗賓提供）

面對原物料、人力成本不斷上漲，號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂，將於明年元旦漲價，周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

關鍵字： 美食雲島語 Buffet 吃到飽

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