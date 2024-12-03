亞洲首艘「迪士尼探險號」亮點先看！台業者開賣、每人4.1萬有找

▲亞洲首艘「迪士尼探險號」明年底正式開航。（圖／迪士尼遊輪提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，明年（2025）12月15日起將以新加坡為母港正式啟航，讓旅客可以實際體驗這座「海上迪士尼樂園」。可樂旅遊宣布，將於12月10日正式開賣團體與自由行套裝行程，機票、住宿、遊輪體驗全包，每人最低4萬888元起。

▲迪士尼探險號客房示意圖。（圖／迪士尼遊輪提供）

全新的迪士尼探險號排水量達20.8萬噸，共有2111間艙房，最多可服務6700位旅客。船上規劃Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square、Wayfinder Bay等7大主題區域，以及6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。

▲餐廳內還有機會和米奇米妮見面。（圖／迪士尼遊輪提供）

這艘遊輪未開賣先轟動，可樂旅遊指出，目前收到的迪士尼探險號訂單需求就已超過8000人次，其中以含兒童的家庭客及迪士尼粉絲為最大宗，主要需求的房型則以陽台房及套房為主。

▲船上欣賞迪士尼精彩的娛樂演出。（圖／迪士尼遊輪提供）

可樂旅遊也宣布從12月10日正式開賣相關行程，首波上架2025年12月15日至2026年3月30日共30趟次，搭配長榮航空推出限定專案價，每人最低4萬888元起。團體行程以5日與6日行程為主打，包括長榮航空往返新加坡、入住距離郵輪碼頭僅15分鐘車程的五星「新加坡首都凱賓斯基酒店」，並前往當地知名景點和享受美食；自由行則提供長榮航空往返新加坡航班，住宿推薦新加坡禧街鉑爾曼飯店或濱海灣賓樂雅臻選酒店一晚。

▲想體驗這座海上迪士尼樂園可要把握機會。（圖／迪士尼遊輪提供）

無論是訂購團體或自由行套裝行程的旅客，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁；此外，業者特別於每一趟次都安排隨船中文領隊提供旅客必要協助。

旅遊電商KKday也將於12月10日正式開賣迪士尼探險號相關行程，預計提供旅客預訂4天3夜或5天4夜的行程選擇，透過搶先登記，即可獲得郵輪行程當日新加坡任何地點至郵輪登船處的免費來回接送，且在船上，各種客艙都具有迷人的迪士尼風格和 24 小時客房服務。