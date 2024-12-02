越捷航空0元機票即起開搶　還享免費20公斤行李託運

▲越捷航空推出0元機票優惠。（圖／越捷提供）

記者蔡玟君／綜合報導

越捷航空慶祝台越航線開通滿10周年，即日起至12月19日推出機票0元起優惠，旅客只要購買台灣至越南航線的經濟艙機票，即有機會享受新台幣0元機票（未稅）及20公斤免費託運行李。



此次越捷航空推出雙重優惠，首先，凡購買從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有20公斤免費託運行李（依優惠條款適用），此優惠適用出發日為即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班。



此外，台灣旅客還可把握每週五「綠色星期五」的優惠活動，搶購台越航線經濟艙未稅價新台幣0元機票，並適用於2025年2月1日至5月22日（國定假期、旅遊旺季除外）的航班。

▲台灣虎航。（示意圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航則宣布於3日起開賣2025夏季班表早鳥優惠，符合尊榮虎資格的虎迷可優先於3日搶票，4日與5日早上10點至晚上11點59分為止，開放所有旅客搶購，此次優惠適用搭乘日為2025年3月30日至10月25日為止。

首日促銷航線包括桃園－首爾仁川、桃園－釜山單程未稅價1299元起；桃園－濟州島單程未稅1499元起；桃園／高雄－東京成田單程未稅1799元起；桃園－新潟單程未稅1999元起；桃園－仙台單程未稅2099元起；桃園－札幌(新千歲)、桃園－函館、桃園－旭川單程未稅2599元起。

次日促銷航線：桃園－沖繩單程未稅1599元起；桃園－岡山單程未稅1699元起；桃園－小松、桃園－大阪、桃園－名古屋、桃園／高雄－福岡、桃園－佐賀單程未稅1799元起。