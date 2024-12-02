ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

越捷航空0元機票即起開搶　還享免費20公斤行李託運

▲越捷航空迎來第105架飛機，新機抵達越南胡志明市新山國際機場獲得灑水歡迎。（圖／越捷提供）

▲越捷航空推出0元機票優惠。（圖／越捷提供）

記者蔡玟君／綜合報導

越捷航空慶祝台越航線開通滿10周年，即日起至12月19日推出機票0元起優惠，旅客只要購買台灣至越南航線的經濟艙機票，即有機會享受新台幣0元機票（未稅）及20公斤免費託運行李。

此次越捷航空推出雙重優惠，首先，凡購買從台北、台中或高雄飛往越南熱門旅遊城市河內、胡志明市和富國島的「經濟艙」機票，均可享有20公斤免費託運行李（依優惠條款適用），此優惠適用出發日為即日起至2025年5月31日（國定假期、旅遊旺季除外）期間的航班。

此外，台灣旅客還可把握每週五「綠色星期五」的優惠活動，搶購台越航線經濟艙未稅價新台幣0元機票，並適用於2025年2月1日至5月22日（國定假期、旅遊旺季除外）的航班。

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲台灣虎航。（示意圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航則宣布於3日起開賣2025夏季班表早鳥優惠，符合尊榮虎資格的虎迷可優先於3日搶票，4日與5日早上10點至晚上11點59分為止，開放所有旅客搶購，此次優惠適用搭乘日為2025年3月30日至10月25日為止。

首日促銷航線包括桃園－首爾仁川、桃園－釜山單程未稅價1299元起；桃園－濟州島單程未稅1499元起；桃園／高雄－東京成田單程未稅1799元起；桃園－新潟單程未稅1999元起；桃園－仙台單程未稅2099元起；桃園－札幌(新千歲)、桃園－函館、桃園－旭川單程未稅2599元起。

次日促銷航線：桃園－沖繩單程未稅1599元起；桃園－岡山單程未稅1699元起；桃園－小松、桃園－大阪、桃園－名古屋、桃園／高雄－福岡、桃園－佐賀單程未稅1799元起。

關鍵字： 越捷航空 越南旅遊 亞洲旅遊 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

越捷航空0元機票即起開搶

越捷航空0元機票即起開搶

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

日本環球影城聖誕限定6大體驗

日本環球影城聖誕限定6大體驗

登高398層階梯眺望最美富士山景！

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

升級版漢來海港調整用餐時間

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

六扇門台北市首店開幕推買一送一

湧入60萬人！桃園仙草花節延到12／8

征服葷食者40年無名素食麵攤！

熱門行程

最新新聞更多

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

越捷航空0元機票即起開搶

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

日本環球影城聖誕限定6大體驗

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366