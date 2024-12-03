大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃　搶搭周董開唱商機

▲勝勢腰內豬排。（圖／勝勢提供）

記者黃士原／台北報導

天王周杰倫即將在台北大巨蛋連開4場演唱會，同棟的商場餐廳也祭出優惠來搶客，像是勝勢請吃腰內豬排、樂天小香港送蘆薈酸柑梅子凍。

伊勢路勝勢日式豬排大巨蛋店12月5日至12月8日，到店消費季節套餐（酥炸花魚、花魚腰內豬排、廣島牡蠣腰內），憑活動截圖，可兌換限量腰內豬排1塊（價值60元），每日限量30份，4天預計送出120份。

▲樂天小香港「蘆薈酸甘梅子凍」。（圖／樂天小香港提供）

主打蒸籠點心、腸粉、生滾粥與廣東麵的樂天小香港，12月5日至12月31日，當天加入會員就送「蘆薈酸柑梅子凍」1份。此外，針對外帶需求推出3款288元的招牌點心與特色麵食、飲品的優惠組合。

湊湊火鍋．茶憩12月2日至明年1月5日推出耶誕限定活動，於FB或IG打卡，即可以用100元優惠價加購肉肉聖誕樹（原價799元），點購任一耶誕套餐享指定款啤酒買一送一。

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳。（圖／記者黃士原攝）

另外，金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動主題餐廳，擁有全球首座的數位互動自助取酒牆，每款酒的價格會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲；反之，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低，最低為定價的5折。

12月1日起，電子酒精交易所與台股連動，每個股市交易日的13：30至17：00，只要當天大盤收紅，100點內全面9折，101至200點全面7折，201點以上享5折優惠；假如當日大盤指數下跌，無論跌幅深淺，電子酒精交易所飲品全面5折。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

