大溪度假酒店變侏羅紀世界！4米雷龍搬進園區　入住贈1200元積木

▲桃園大溪笠復威斯汀酒店推出威斯汀尋龍季活動。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

大溪笠復威斯汀度假酒店變身侏羅紀世界！業者將高達4米的雷龍等全新造景搬進園內，還有迅猛龍探險車、3D火山叢林、侏羅紀珍品展示等，即日起展至2025年2月28日。另外，入住即可獲得日本KAWADA nanoblock迷你恐龍積木乙盒（市價1,200元）。

▲大溪笠復威斯汀度假酒店運用獨有的山嵐綠意，規劃出全館恐龍主題拍照區。



繼萬聖節活動之後，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店因應家庭旅遊需求，推出「威斯汀尋龍季」活動，運用飯店獨有的山嵐綠意，規劃出全館恐龍主題拍照區、迅猛龍探險車、3D火山叢林、大型恐龍裝置藝術、七彩恐龍蛋、DIY體驗、侏羅紀珍品展示，以及化石挖掘等豐富互動活動，凡入住就能盡情巡遊其中。

▲室內戶外皆有恐龍造景。



活動期間房客將取得神秘尋寶地圖，解鎖所有密碼有機會抽中獎項，最大獎為價值破萬的住宿券。此外，入住即可獲得市價1,200元的日本KAWADA nanoblock迷你恐龍積木乙盒。

▲重達3公斤的和牛松露野菇巨無霸漢堡。



除了眾多別出心裁的恐龍主題布置之外，活動期間館內餐廳還有多款應景主題餐點，以及多項各年齡層的活動，包含祭出兩款重達3公斤以上、超浮誇12吋巨無霸漢堡，由30盎司和牛製作的「和牛松露野菇巨無霸漢堡」；6公斤以上的「大口吃肉拼盤」滿足肉食控的心。

▲迅猛龍探險車攻佔酒店大廳。



此外，館內祭出一系列房客限定親子活動，包括「挖掘化石恐龍」、小小考古學家「珍品展示」、「恐龍DIY課程」以及房客專屬「夜間觀星導覽」，親子族一起到侏羅紀冒險。

▲北投老爺酒店攜手北投在地友善蛋雞農場隨野家，推出「十載融融」住房專案。（圖／業者提供）



另外，北投老爺酒店將在12月20日迎來十周年慶典，秉承「在地共好」、「永續發展」及「健康療癒」的理念，酒店攜手北投在地友善蛋雞農場隨野家，推出「十載融融」住房專案，雙人入住一晚含早餐7,900元起，入住即可獲得十周年限定隨野家手工蛋捲禮盒、提提研面膜，早鳥優惠期間入住再贈隨野家人氣布丁，專案即日起販售至2025年2月28日。