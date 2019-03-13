確認確認再確認！10件出國前一天應該要做的事

▲2019計畫好出國行程了嗎（圖／記者陳涵茵攝）

文／麗塔

其實出國前一天，除了計畫行程之外，還有許多事情應該要全部確認一次。Smarter Travel網站幫大家整理了10件出國前一天應該要做的事，旅客們可以逐項確認，因為這些小細節可能都會影響到旅遊的舒適度。

1. 所有3c用品都充電

2. 確認是否得再去一次銀行

你準備的現鈔當中不要只有大鈔，也應該有一些零錢，可以買車票或是付小費。



▲外幣準備好了嗎（圖／視覺中國）

3. 下載

趁著在家還有網路的時候，先把你要在機上看的電影、電子書都下載好。

4. 確認確認再確認

再次確認你的訂房、機票、車子、火車票等等。

5. 把帳單付掉

你手上可能有一些水電費帳單，可能在你出國時間需要繳納，趕快去把他們繳掉。

6. 看氣象預報

了解你抵達那天的天氣，這樣才可以確認隨身行李打包的內容，像是外套、雨具需不需要帶。

7. 打包

打包的清單應該在好幾天前就擬好，然後前一天再確認一次打包內容，以及行李箱總重等等。



▲行李打包（圖／取自免費圖庫Unsplash）

8. 打電話給銀行或信用卡公司

告訴他們你要出國。

9. 信箱設定

可以設定信箱自動回信，告訴寄信的人你人在國外，無法立即回信。

10. 整理房間

家裡該洗的衣服應該都洗掉、垃圾也應該清掉。