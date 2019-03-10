從早濕到晚！4月潑水節嗨翻　2019全泰各地潑水點、時間搶先看

▲2019年泰國潑水節即將登場。（泰國觀光局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

一年一度的潑水狂歡月份即將到來，泰國每年4月潑水節吸引全球遊客朝聖，不論膚色、年紀、男女，看見路上的人都能光明正大向他們潑水，瘋狂又有趣的街頭畫面成了特殊文化景觀。而今年的泰國潑水節即將在4月13日正式登場，有計畫到泰國玩的旅客千萬別忘了準備齊全道具。

潑水節泰國當地的全國性傳統節日，就像華人文化當中的過新年，從4月13日一連三天，不論在市區曼谷或是泰北各個地方都會舉行宗教慶典及慶祝活動，當地人認為水純淨的象徵因此有沐浴淨身之意也代表著浴佛禮讚能洗去厄運與一年來的不順，不過衍生至今已成了大型的嘉年華慶典，市中心變身水樂園從早「濕」到晚，慶祝同時也能在炎熱的初夏消消暑氣。

▲泰國潑水節是當地的傳統新年。（圖／泰國觀光局提供）



泰國為刺激觀光在去年底實施的21個國家免落地簽證費臨時加碼到4月30日止，潑水節期間依然還是免落地簽證費用，可省下落地簽證2000泰銖（約台幣1931元）。另外，潑水節泰國官方網站也已公告2019年泰國各地的潑水日期與地點，以下搶先看。

＊2019年潑水節各地活動

曼谷拷山路：Khao San Road, Bangkok

日期：4／13～15

時間：10：00～23：00

曼谷席隆路：Silom Road, Bangkok

日期：4／13～15

時間：10：00～凌晨00：00

清邁：Around the City Moat, Chiang Mai

日期：4／11～16

時間：09：00～22：00

芭達雅：Pattaya（North, Central and South Beach）Lan Bodhi Park Na Kluea and Chon Buri

日期：4／11～20

時間：9：00～凌晨00：00

孔敬：Khao Nieo Road, Khon Kaen

日期：4／13～15

時間：10：00～20：30

普吉巴東海灘：Patong Beach, Phuket

日期：4／12～13

時間：10：00～22：00 hrs.

蘇梅島查汶海灘：Songkran Ko Samui（Chaweng Beach）

日期：4／13

時間：8：00～20：00 hrs.

合艾：Hat Yai Midnight Songkran at Nipat Uthit 3 Road, Sanehanusorn Road and Wat Mahatta

日期：4／11～15

時間：10：00～23：00 hrs.