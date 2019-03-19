網美、文青出動！好朋友野餐日30日登場　百攤市集逛個夠

點評：超多市集可以逛耶～♥



▲野餐日手作市集攤商-参樓研製所。（圖／参樓研製所提供）

旅遊中心／綜合報導

初春的3月，ETtoday舉辦的「好朋友野餐日」將於3月30日日盛大舉行，今年邀請「那個」和「嘎啦嘎啦」的職人們在綠地上相聚！今年野餐日以白日夢Let's dream together為主軸，邀請各手作攤商，感受到手作滿滿的溫度，讓大家一起享受放鬆愜意的野餐派對。

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2019ETtoday好朋友野餐日聚集許多來自台灣各地的原創手作品牌，這些城市生活的藝術家齊聚一堂，將生活裡的習以為常，用不同的創作方式將瑰麗的色彩在作品中綻放，不論是柔軟的織品、穩重的水泥或是看似樸拙的瓷器，都在創作者手中被賦予了不一樣的生命力。

那個市集與嘎啦嘎啦市集的初衷即為「原創」和「手作」，堅持著這些理念，經過一關關的嚴謹的審核與挑選脫穎而出，嚴選出數十個本土手作品牌，每一件商品都注入了藝術家的靈魂，成就了原創手作獨一無二的特性，裡頭更不乏到海外參展過的品牌，將台灣專屬的Handmade product帶到海外去。

除了承襲以往的市集活動、舞台表演，今年更加入了2018年引起全台關注的選秀節目《聲林之王》台北首場見面會，包括7強選手李友廷、林孟辰、許莉潔、Gail、鄭可強、張若凡、馮玟璇，人氣選手吳東翰、李佳歡、許維芳、羅莎莎、嘪瑋鵬、贊薇、凡雨禾、林怡廷，以及線上人氣歌手慢慢說樂團、李佳薇、李千那、謝和弦熱力開唱。



▲花覓。Hua Me。花與我的秘密基地，手作市集當然少不了女孩子最愛的乾燥花。（圖／花覓提供）

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除了現場看到的款式之外，還能夠專屬客製化，讓你喜愛的作品成為只屬於創作者和你的悄悄話。有從製香、調香到容器都一手包辦的電影系列香水的「DAMP」、關於愛的器皿，提供客製化插畫的陶器「偶們」、超人氣毛小孩的編織品「Mokaの手作毛織物」、利用植栽、花藝 、飾品三者融和的「參樓研製所」，現場有人氣打卡輕食「114 x Bonjour ma chérie」不用到實體店排隊就能吃到，一邊野餐一邊逛市集，2個願望一次滿足！



▲偶們，能夠提供客製化插畫的陶器。（圖／偶們提供）

微風徐徐輕拂過草地，休憩的人們在這裡可以找到各式手工藝創作，伴隨著輕食、咖啡、花草和音樂，和大家一起共遊野餐，在春日裡拉開序幕；另外，也別忘記在繁忙的都會裡遊走時，記得停下來喘口氣，邀請你跟我們一起共遊這場在城市一隅悄悄乍現的白日夢野餐盛會吧！



▲製香、調香到容器都一手包辦，在DAMP你可以找到與眾不同的香水。（圖／DAMP提供）

微風徐徐輕拂過草地，休憩的人們在這裡可以找到各式手工藝創作，伴隨著輕食、咖啡、花草和音樂，和大家一起共遊野餐，在春日裡拉開序幕；另外，也別忘記在繁忙的都會裡遊走時，記得停下來喘口氣，邀請你跟我們一起共遊這場在城市一隅悄悄乍現的白日夢野餐盛會吧！

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3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。