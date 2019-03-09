Eggs′n Things不是只有鬆餅好吃　美式鹹食也很可口



▲ENT鮮蝦咖哩炒飯。



記者黃士原／台北報導、攝影

日本人氣鬆餅Eggs′n Things在2018年6月底登台，招牌鮮奶油火山鬆餅是來店必點餐點，高達15公分奶油火山不只吸晴度爆表，口感口感輕盈、入口即化，不過除了鮮奶油火山鬆餅之外，夏威夷料理亦同樣屢獲顧客好評，像是ENT鮮蝦咖哩炒飯就是店裡的人氣冠軍。





▲新品和風洋蔥鮮鮭丼飯。





▲番茄蔬菜湯。



ENT鮮蝦咖哩炒飯精選藍鑽蝦以蒜與秘製醬料醃漬入味炸過，再與特製辣醬和咖哩醬及白飯一起拌炒，沾著莎莎醬一起享用，十分開胃美味；和風洋蔥鮮鮭丼飯則是把和風洋蔥醬汁結合刺身鮭魚，也讓新鮮酪梨及溫泉蛋的美味都更上一層樓，可依據喜好搭配哇沙米一起食用，讓風味更富層次；熱騰騰的番茄蔬菜湯，可以吃到豐富多樣的蔬菜及鮮甜口感，富含纖維營養滿分，暖胃也暖心。





▲西班牙火腿歐姆蛋。



另外，為了讓大家奶油火山鬆餅時也能享受鹹食，Eggs′n Things也推出草莓鮮奶油火山鬆餅輕甜版，來自美國的草莓及獨家配方糖漬加分，搭配風靡日本掀起排隊熱潮、招牌秘制的火山鮮奶油及夏威夷果，口感輕盈香甜不膩。

Eggs′n Things於去年冬天推出台灣獨家限定新品黑森林水果鮮奶油火山鬆餅之後，今年新春Eggs′n Things再次甜蜜推出全新火山水果法式吐司，選用鬆軟度適中的美味麵包，以黃金比例調理後煎製而成的美味法式吐司，佐以綜合水果和招牌鮮奶油火山，一個人即可輕鬆獨享，加上同樣享有甜點搭配任一飲品，可獲得折價30元優惠。





▲草莓鮮奶油火山鬆餅輕甜版。





▲火山水果法式吐司。





▲HBD生日限定鮮奶油火山鬆餅。





▲黑森林水果鮮奶油火山鬆餅。

Eggs′n Things台北微風松高店

地址：台北市信義區松高路16號（微風松高店1樓）

電話：02-2725-1011 (平日全天時段開放電話訂位)