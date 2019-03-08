北美史詩級美景精選！黃石公園、尼加拉瀑布看好看滿

文／七逗旅遊網提供

提到美國、加拿大知名景點與城市，一定會有不少人馬上在腦海中跳出黃石國家公園、尼加拉瀑布、紐約、波士頓、魁北克、蒙特婁…等答案，雖然這些地點分別位於美國西部、美國東部和加拿大，但經過聰明規劃，一樣可以在一趟旅程中，順遊這些經典場景喔！





▲黃石國家公園內的間歇泉數量堪稱世界之最。（圖／dreamstime提供）





▲被稱為「地球之眼」的大稜鏡間歇泉，色澤令人驚異。（圖／dreamstime提供）

黃石國家公園在開園以來的一百多年中，保存良好，動植物和平共處，如同一座「生態保育的櫥窗」，在這裡，你有機會巧遇路上的野牛。

黃石國家公園以間歇泉峽谷聞名，全球約有一半以上的間歇泉都在這裡，其中最有名的就是老忠實噴泉，每隔約60分鐘噴發，壯觀的景象驚為天人；還有色彩鮮豔的大稜鏡間歇泉，則有地球之眼的美稱，宛如彩色版的天空之鏡，因高溫產生的霧氣，讓這裡多了幾分仙氣。鳳凰旅遊安排入住黃石西口區2晚，讓旅客有更多時間好好欣賞這些宇宙級的奇景。



▲黃石國家公園的原住民之一：野牛。（圖／dreamstime提供）

很多人不知道，遊黃石，其實還可以順遊另一座國家公園，那就是大提頓國家公園，它雖然沒有驚人的面積，但秀麗的景色卻如同洛磯山脈的精華版，大提頓峰終年白頭的山頂景，蓊鬱的林海向彼端延伸、珍珠湖湛藍無比，畫面令人難忘。





▲大提頓國家公園可比喻為洛磯山脈景色的精華版。（圖／dreamstime提供）

北美另一處史詩級的磅礡美景，那就是北美最大的瀑布～尼加拉瀑布。尼加拉瀑布共由三座瀑布組成，分別是馬蹄瀑布、美國瀑布和布里達爾維爾瀑布。鳳凰旅遊特別安排在馬蹄瀑布搭乘遊船「號角吹奏者號」，親自感受近在眼前、高低差達到56公尺的瀑布大震撼！午餐則安排登上瀑布旁的高塔餐廳，一面享用美食一面賞瀑布；晚上入住景色最美、加拿大境內的尼加拉瀑布旅館，從房間就能步行到瀑布區，欣賞夜間的瀑布絢麗燈光，更將房間升等為面瀑房，不想出門也沒關係，打開窗就能和壯闊風景相見歡哦。





▲搭乘「號角吹奏者號」近距離體驗尼加拉瀑布的磅礡。（圖／鳳凰旅遊提供）

美加東一連串的名城，匯集了美加的歷史文化藝術的精華，其中的紐約，更是不可不去朝聖！建議可以先從經典的時代廣場、自由女神像、世界三大博物館之一的「大都會藝術博物館」開始玩起。逛大都會藝術博物館時，鳳凰旅遊不僅安排專業的解說人員為您導覽，也留下了充足的自由參觀時間讓您欣賞博物館中特殊的寶貝。在紐約並安排享用一餐米其林一星，紐約巿區旅館入住２晚，充滿感受紐約的日與夜。





▲自由女神是到紐約非拍不可的IG超夯打卡景點。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲紐約大都會藝術博物館，鳳凰特別安排館內導覽人員做解說，絕不讓你入寶山而空手回。（圖／鳳凰旅遊提供）

如果紐約是美國的時尚重鎮，那華盛頓就是美國的政治中心，不論是白宮、國會大廈、最高法院…等政府機關都聚集在這裡。雖然華盛頓是美國現在的政治重地，但美國當初獨立時，許多重要的事件都是在費城發生的，像是獨立宣言的通過、美國憲法的制定。





▲華盛頓議會大廈跟林肯紀念堂、華盛頓紀念碑是連成一串的景點。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲費城獨立宮，看過電影《國家寶藏》的人應該不陌生。（圖／鳳凰旅遊提供）

接下來的這座城巿，就是韓劇迷的菜了，《鬼怪》場景加拿大魁北克市，雖然位在加拿大，空氣中卻夾帶著歐洲風味，街上能遇到不少說法、英語的人們。魁北克呈現了2種不同的風貌，一邊是帶有濃濃復古感的舊城區，一邊則是現代感十足的國際城市。





▲位在魁北克舊城區的「17人大壁畫」，古城區被列入世界遺產。（圖／鳳凰旅遊提供）

老饕玩美加看過來！鳳凰旅遊限定行程安排的餐食不會令您失望，除了尼加拉瀑布的高塔餐，還安排享用紐約米其林一星餐點、每人一隻的大西洋龍蝦餐，以及選擇多元的精緻自助餐點。交通上，使用國內航班串聯黃石國家公園及美東城市，讓您能以最省時的方式到北美洲的各個景點旅遊。





▲來到波士頓怎能不嚐嚐大西洋龍蝦。（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：

＊首發團優惠價 ＊早鳥最高每人減6,000元

▲黃石.大堤頓.雙國家公園 美加東大都會深度15天►►►

(米其林一星＋住宿黃石西口連續2晚＋紐約市區旅館2晚)

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