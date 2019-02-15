3-6月百花齊放！樂遊日本靜岡　濱名湖花之祭耀眼登場

文／七逗旅遊網提供

由五顏六色的鮮花、活力十足的青綠色林木交織出的風景，組成了日本最令人期待的春天。想來點不一樣的賞花景點嗎？在濱名湖今年的花之祭，3/21-6/30期間，各式各樣的花卉接力綻放，絕對是今年春天最繽紛、最搶眼的IG打卡景點！



▲春天、初夏最豐富的色彩盡在濱名湖花之祭。（圖／汎佳旅行社提供）

2004年，世界花卉博覽會曾在日本靜岡濱松市舉行。今年春天即將展開的「濱名湖花之祭FLOWER FESTA」的會場就位在靜岡濱松市的濱名花卉公園，廣闊的園區種植了1300棵櫻花樹、50萬株的鬱金香、100萬株的菖浦，紫藤花也在園內擁有高人氣，種類多元的花朵們，讓濱名湖的春天變得熱鬧起來，園內還有大型的溫室水晶宮，精彩的花卉展覽讓人捨不得挪開視線。



▲小丸子故鄉主題館重現了動畫中的經典場景。（圖／汎佳旅行社提供）

小丸子迷請尖叫！靜岡除了曾是2004年世界花博的會場外，也是知名動畫《櫻桃小丸子》故事的舞台喔！在清水夢幻廣場的小丸子故鄉主題館中，你可以找到小丸子的家、學校、雜貨店、公園…等場景，每一個畫面都讓人想起動畫中溫馨搞笑的片段，彷彿真的進入了卡通世界中。



▲SL蒸汽火車行經綠油油的茶田。（圖／汎佳旅行社提供）

你知道嗎？靜岡和台灣的阿里山，早在民國75年就結下了深刻的緣分，在這一年，靜岡的大井川鐵道和阿里山鐵道成為了姊妹鐵道。古董級的SL蒸汽火車行駛在大井川鐵道上，復古的車廂充滿懷舊感，車窗外流動的綠色茶田風景、山谷景色療癒感十足。



▲富士山絕佳攝點─日本平。（圖／汎佳旅行社提供）

靜岡縣座落在能夠充分代表日本的精神象徵─富士山的山腳下，因此有一些視野超棒的富士山觀賞地點就位在靜岡。像是天氣晴朗時，登上靜岡的最高點、海拔308公尺的日本平，你可以輕鬆拍出如明信片般的美照，再搭乘日本平纜車，以上帝視角360度欣賞駿河灣、富士山的好風光，絕對令人相當難忘！



▲住進日本平飯店，富士山陪你用餐。（圖／汎佳旅行社提供）

汎佳旅行社特別安排入住有「日本的風景美術館」之稱的日本平飯店，不論從房間內、陽台上、餐廳中，都能見到海灣、庭園等美景，以及整片背景中，最引人注目的富士山。今年，到日本賞花，你可以到亮點超多的靜岡，花之祭期間，在不同的月份到這裡，將有不同種類的花海迎接你！



更多資訊：

▲ 【濱名湖花之祭FLOWER FESTA 3/21～6/30】

富士靜岡～日本平飯店～大井川鐵道

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