2019日本櫻花最新預測　東京3/30滿開、大阪京都4/2起可看櫻花海

▲京都平安神宮櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

雖然靜岡河津櫻已經進入最美時刻，但日本的賞櫻季，可要等到3月中旬才正式揭開序幕。根據最新的2019日本櫻花開花前線預測，今年日本全國櫻花開花時間將比歷年平均還來得早，東京預計於3月23日開花，大阪、京都則預計是24日至26日之間。

▲京都平安神宮櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本最新預測指出，受到暖冬影響，延後櫻花開花速度，所以今年櫻花開花時間雖然比往年平均時間還要早，但若與2018年相比，則是略推遲了幾天。根據最新預測，日本櫻花季會由福岡和熊本打頭陣，約在3月19日開花，接著從21日開始陸續包括長崎、佐賀、東京、松山等城市開花，北陸、長野、東北地區開花時間落在4月上旬至中旬，北海道函館則預計在4月29日左右開花，預計今年黃金周長假將可在北海道欣賞到美麗的櫻花海。

▲新宿御苑櫻花。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新宿御苑櫻花美景。（圖／記者謝婷婷攝）

以熱門城市來看，東京預計在3月30日進入櫻花滿開期，大阪、京都、奈良、和歌山櫻花滿開則都落在4月1日至2日，因此台灣民眾在今年兒童清明連假有望看到爆量粉色櫻花天空；東北地區與北海道滿開日從4月中旬開始，以福島最早，約在4月17日左右進入滿開期；札幌、旭川、函館等北海道熱門城市，預計在5月2日至6日間進入滿開期，最晚進入滿開期的則是釧路，落在5月17日。