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印尼棉蘭首富家作客　西式四合院顯大氣

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文／鏡周刊

印尼第三大城棉蘭（Medan），自古是馬六甲海峽一個重要的貿易城市，加上曾受荷蘭統治，因此匯聚不同國家的文化，反映在建築，也呈現於飲食。這回我們就到當地首富的故居，探究棉蘭如何煉成文化熔爐。

來到棉蘭市中心，導遊帶領我們前往「張阿輝故居」，踏進建築物，我腦中盤旋疑問，為什麼會去一個華人的住所，原來祖籍中國大陸廣東省的客家人張阿輝，曾資助當地人興建大橋、學校，以及宗教場所等公共設施，頗受印尼人推崇，因此想了解在地文化，得先認識這個人。

  1. 「張阿輝故居」有超過百年歷史。
  2. 祖籍中國大陸廣東省的客家人張阿輝，曾是華人區的最高領袖。

農人起家的張阿輝，能貢獻這麼多資金做建設，是由於荷蘭人占據時，他廣大種植了菸草做販賣，存到第一桶金後，繼續栽種咖啡、椰子、橡膠、茶葉等高經濟價值作物。根據統計，他所建立的事業體，僱傭合計超過1萬名工人，作為成功的商人，讓他和統治者維繫著良好關係，不僅是華人區的最高領袖，荷蘭人還資助他開了3間銀行。

  1. 2樓用西式採光技巧和挑高空間，營造大器氛圍。
  2. 中式窗門的花紋與布幔有馬來風情。
  3. 有些房間會懸吊大紅燈籠，東方味十足。

建於西元1900年的故居，占地1公頃，有2層樓高，是張阿輝送給第3個老婆的禮物，現在由他的孫女所居住，2009年開放讓遊客參觀。古樸的百年建築，揉合中國、馬來、荷蘭的特色，像是佈局參照中式古代四合院的天井設計，窗門的花紋與布幔屬於馬來式，室內使用西式採光技巧和挑高空間，營造大器氛圍， 讓我留下深刻印象，也對棉蘭的歷史有了初步認識。

「Grand Aston City Hall Hotel」前身是市政府。

張阿輝的恩澤廣布，連我們入住的飯店「Grand Aston City Hall Hotel」，也是他出資幫荷蘭人興建，前身是市政府，所有城市開發都從這一點擴散出去，因此周邊相當熱鬧、交通便利，是探索棉蘭城，不錯的住所選擇。

  1. 飯店附設的咖啡廳「D'Heritage@Balai Kota」，裝潢相當雅緻。
  2. 咖啡廳提供傳統的馬來點心。（印尼盾36,800元，約NT$80／份）
張阿輝故居
  • 地址：Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105, Kesawan, Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20111,Indonesia.
  • 電話：+62-813-75160031
  • 營業時間：09：00～17：00
  • 門票：印尼盾35,000元（約NT$75）
 
Grand Aston City Hall Hotel
  • 地址：Jl. Balaikota No.1, Kesawan, Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20112,Indonesia.
  • 電話：+62-61-4557000
  • 房價：雙人房約NT$1,650元起。
  • D'Heritage@Balai Kota咖啡廳營業時間：11：00～21：00
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關鍵字： 鏡週刊 棉蘭 張阿輝故居 張阿輝 東南亞要聞

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