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春季限定！全台唯一超美綠石槽　違規踩踏小心荷包失血

點評：大家要一起愛護環境啊!
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▲老梅綠石槽

旅遊中心／綜合報導　圖、影／蒲．臺島 Gold2TW提供，請勿任意翻攝以免侵權

每次到了春天，特別是四到五月的時候，北海岸的老梅綠石槽就會開始佔據了社群網站版面。一望無際的海岸線，配上浪花陣陣以及充滿綠意的石槽，吸引很多人前往朝聖。

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

▲綠石槽與波浪。

老梅綠石槽是在多年前大屯火山群爆發後，在海邊留下火山礁岩，而經歷了這幾千年來的海浪沖刷及侵蝕，留下堅硬的部份形成溝槽，這類火山岩適合海藻類附著生長，海藻死去後會形成一層石灰質，新的藻類就在這層石灰質上，繼續附著生長，形成循環，堆疊出一層一層的藻礁。

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

▲生長在礁岩上的藻礁。

老梅石槽最美的時候通常在3月中到5月上半月，又以4月期間最美。此期間裡，溝槽上面都會附滿海藻，形成一條條的「綠石槽」，把整個海岸染成鮮綠，再配合拍打而起的浪花，是很多人想要捕捉的美景。

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

▲▼空拍的老梅石槽。

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

老梅石槽上的海藻主要分為石蓴和滸苔2種，由於這種藻類在寒冷的環境中生長速度較慢，因此大多都是在秋冬萌發，直到4月、5月春天來臨才會變成綠色，到夏天就會因為太陽曝曬而白化消失。但許多遊客會踩在石槽上拍照，除了容易滑倒之外，更會傷害石蒪的生長和加速孢子白化、脫落，明年就容易長不出來。

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

▲部分藻礁已遭踩踏破壞。

如遊客有踩踏石槽行為經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，可依發展觀光條例規定，處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，希望遊客一同維護渾然天成的自然美景。

老梅綠石槽
自行開車：由北海岸公路27.k處豬槽潭可見陸橋左轉進入老梅村落。
搭公車：淡水捷運站前搭乘公車862/863/865/867/867區/877/892
基隆火車站(海洋廣場)搭乘公車862
老梅站下車後直行過老梅社區即可到達

關鍵字： 石槽 老梅 石門 北海岸 新北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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