淡水漁人碼頭放閃一日遊！情人橋夕陽光雕、朝聖愛心石滬

▲獲選為「十大魅力漁港」的漁人碼頭，適合大台北地區民眾來趟一日遊！（圖／新北市政府農業局提供，以下同）



旅遊中心／綜合報導

228四天連續假期來到第二天，是否把握時間出遊呢？大台北地區的民眾若不想跑太遠，不妨到淡水來趟一日遊！其中獲選為「十大魅力漁港」的漁人碼頭更是欣賞河海山色的好地方，近年在新北市政府推動漁港功能多元化下，兼具觀光遊憩功能，有娛樂漁船、情人橋、五星級郵輪造型飯店、沙崙愛心石滬、木棧道商店街及淡水魚市等，適合全家大小或情侶、好友一起相約同遊！

▲可以搭乘娛樂漁船出海，欣賞北海岸景色。

新北市政府農業局表示，漁人碼頭有別傳統的固定碼頭，是浮動碼頭的設計，可容納150艘漁船，相當壯觀；其中「娛樂漁業漁船」提供搭載釣客、觀光客出海，享受海釣及暢遊北海岸景色的樂趣。

▲「情人橋」是著名的淡水夕陽最佳觀賞位置。

▲美麗的光雕點綴，夜晚在橋上漫步更加浪漫。



而「情人橋」上可遠眺對岸八里、觀音山，也是著名的淡水夕陽最佳觀賞位置，加上美麗的光雕點綴，夜間在橋上漫步更加浪漫。「沙崙愛心石滬」則是近來最受歡迎的放閃景點之一，愛心造型的石滬吸引不少情侶攜手來朝聖，同時也可觀賞到保存傳統漁作文化，利用大自然潮汐變化及魚類習性的生態漁法。

▲「沙崙愛心石滬」近年吸引不少情侶攜手來朝聖。

鄰近的五星級福容飯店，擁有獨一無二郵輪造型景觀，融入山河海絕美景緻。而在漁人碼頭的「木棧道商店街」，提供在地小吃及特色餐點；「淡水魚市」有全國唯一由漁會直接經營的魚藏餐廳，使用當季現撈的生鮮漁產，提供鮮美海產料理。農業局長李玟表示，漁人碼頭是一個兼具漁業發展與觀光休閒的景點，豐富內容為初春小旅行帶來春天的清新感，期望大家來享受慢活、散心。

▲「木棧道商店街」提供在地小吃及特色餐點。