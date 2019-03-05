全新「V型水舞、孔雀開屏」！2019碧潭水舞8日磅礡上演

▲2019碧潭水舞秀將於3月8日起，連續54天不間斷於碧潭風景區展出。（圖／新北市觀旅局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

「2019碧潭水舞」將於3月8日起，連續54天不間斷於碧潭風景區展出，今年首度推出「V」型水舞，並增加全台首見的全新孔雀開屏活動水幕噴頭，由噴頭及水型交錯律動而生，帶給民眾國際級藝術饗宴。

新北市觀旅局表示，今年由台灣燈會的水舞團隊策畫，首度推出「V」型水舞，除象徵著「自由勝利」意象之外，在觀賞角度上，更由於V型視角讓水柱充分呈現立體效果，透過水幕豐富靈活的舞動，為觀者帶來一場水與光影交織的絢麗盛宴。

▲今年水舞之4大精彩必看水型，包括披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮及仙氣繚繞的水濂。

去年30公尺高的「高壓噴氣泉」今年也看得到，在本次水舞噴頭設計上，透過可展現水瀑力量的高壓噴頭，水柱達近30公尺高度，發出如施放煙花時的聲響，氣勢磅礡；今年更增加全台首見的全新孔雀開屏活動水幕噴頭，時而華麗炫爛，時而柔美優雅，由噴頭及水型的交錯律動而生的國際級藝術饗宴，搭配多彩燈光及國內外名曲，預期吸引大量國內外遊客駐足，一同目睹國際級水舞演出。

▲今年水舞之4大精彩必看水型，包括披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮及仙氣繚繞的水濂。

今年水舞之4大精彩必看水型，包括披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮及仙氣繚繞的水濂。除了水型之創新，節目規劃委託國內水舞創作總監謝明勳擔綱製作，精心挑選國內、外多首傳奇經典名曲，編織成6種不同風格的節目，藉不同的曲風和水型來傳遞激昂、壯闊、喜悅、抒情、思念及柔美等不同的情緒主題。

碧潭水舞將從3月8日起磅礡登場，至4月30日共54天，每晚6點到8點30分每逢整點和半點開演，每次曲目約6分鐘，由2種曲目表演交錯展出。

▲碧潭水舞將從3月8日起磅礡登場，至4月30日共54天，每晚6點到8點30分每逢整點和半點開演。

碧潭水舞

地址：新北市新店區碧潭風景區（捷運新店站）

時間：108年3月8日至4月30日，每晚18:00-20:30逢整點和半點展演，每個曲目演出約6分鐘。