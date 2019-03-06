全台百位網紅齊聚澎湖唯一無邊際泳池　海天一線美景像出國度假

▲網紅齊聚澎湖福朋喜來登酒店開泳池趴。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導 記者謝婷婷／攝影

網紅經濟正夯，連旅遊觀光現在也想透過網紅號召力，提升在地旅遊人潮。為推廣澎湖觀光，6日共有近百位網紅齊聚澎湖，走訪澎湖跨海大橋、二崁古厝，甚至在澎湖福朋喜來登酒店開起無邊際泳池趴，透過直播與各個社群平台照片、影片放送分享，邀請粉絲今年夏天就到澎湖玩。

▲澎湖跨海大橋最佳攝影點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲愛心裝置也是人氣取景地。上圖為舞者兼浪Live直播主星岑（圖／記者謝婷婷攝）

旅遊業者為宣傳澎湖觀光，從5日至7日共邀請全台百位網紅，分兩批前往澎湖，所有網紅於6日大集合，上午前往澎湖跨海大橋最佳攝影地點，與白色半圓形拱門造型的澎湖跨海大橋拍照，潔白拱門搭配藍天與蔚藍大海，讓每位網紅拍得過癮，現場的愛心造型藝術裝置，也成為人氣取景點。

▲澎湖西嶼鄉二崁古厝。上圖左起為舞者兼浪Live直播主星岑、Up直播主Lucy、網美奶茶、網美Jessie。（圖／記者蔡玟君攝）



▲每一處都是很好拍的取景地。上圖左起為網美絲絲、Mina（圖／記者蔡玟君攝）

網紅們接著前往台灣第一個傳統聚落保存區「二崁古厝」，穿街走巷，看用在地的咾咕石及玄武岩作為建材打造成一幢幢美輪美奐的古厝，在老屋中享受當地必吃二馬豆花，老闆自家製作的黑糖水搭上豆花，再放入花生、紅豆、綠豆或南瓜等配料，消暑又美味。

▲二崁古厝必吃二馬豆花。（圖／記者蔡玟君攝）

舞者兼浪Live直播主星岑表示，覺得澎湖有特色的景點很多，二崁古厝古色古香的氛圍讓人印象深刻，建議來這裡可以穿著較鮮艷的衣服好拍照；網美奶茶則說，來過澎湖三次，認為來到二崁古厝一定要吃豆花，今天吃到紅豆與花生口味，非常好吃。

▲來自全台百名網紅齊聚澎湖，為澎湖行銷觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲無邊際泳池最好拍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲以無邊際泳池當背景是最佳角度。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從無邊際泳池看去就是澎湖海港。上圖左起為網美hola elise江莉詩、中信PS女孩Landy嵐蒂（圖／記者蔡玟君攝）

既然來到澎湖，怎能不到位於澎湖福朋喜來登酒店內在地唯一無邊際泳池拍照。百位網紅齊聚無邊際泳池，在這裡開起泳池趴，搭配DJ節奏感十足的音樂，坐在無邊際泳池邊緣，拍出一張張海天一線絕美照片。奶茶說，喜來登最有名的就是這處無邊際泳池，讓你可以不用出國，也可以感受宛如出國度假的享受。酒店更準備獨角獸泳圈等道具，讓網紅們能拍出展現個人魅力的美照，為行銷澎湖觀光盡一份心力。

►►►澎湖花火節搶早鳥，包機票住喜來登4999起

https://www.etmall.com.tw/XML/content/DMSetting/Final/201902/SP_1107326/w/index.html