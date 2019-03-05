今夏就來這！百位網紅齊聚澎湖　兩天一夜帶你玩遍菊島美景

▲有業者號召百位網紅齊聚澎湖行銷在地觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導 記者謝婷婷／攝影

為了帶動澎湖觀光，有業者5日號召近百位網紅齊聚澎湖，走訪篤行十村文創園區、觀音亭等知名景點，體驗在台灣離島唯一海景露營車公園野餐，更入住當地唯一五星級國際品牌「澎湖福朋喜來登酒店」，享受超夢幻無邊際泳池美景，透過網紅們強大的網路號召力，邀請民眾到菊島旅行。

▲潘安邦故居的小徑很好拍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲來到篤行十村一定要與外婆塑像合影一張。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛心樹當然不能錯過。上圖為遊戲實況主小墨。（圖／記者謝婷婷攝）

此次業者大手筆邀請來自北、中、南台灣近百位網紅，包括浪Live直播主、17直播主、網美等，進行兩天一夜澎湖小旅行。5日約40位網紅率先搭機抵達澎湖，接著兩人一組騎上機車，第一站就前往全台最老眷村「篤行十村文創園區」，參觀潘安邦故居、張雨生紀念館等，網紅們興奮與代表名曲《外婆的澎湖灣》的潘安邦與外婆塑像合照，或藉由錯位拍下獨一無二的「愛心樹」。而篤行十村文創園區內更將舊眷村建築活化變成小店，利用繽紛桌椅與裝飾，營造成每一個角落都是超好拍的取景點。

▲中信PS女孩Landy（上圖左）和網美hola elise江莉詩（上圖右）都是第一次到澎湖。（圖／記者蔡玟君攝）

此次參與澎湖小旅行的中信PS女孩Landy（嵐蒂）表示，這是她第一次來澎湖玩，覺得篤行十村很文青，加上天氣很好，覺得能在篤行十村內拍得盡興，每個點都超好拍。網美hola elise江莉詩也表示，覺得篤行十村內結合文創小店很有特色，不僅適合年輕人，甚至親子旅客也很適合到這裡旅行。

▲澎湖唯一海景露營車園區「覓海灣精品露營車」能讓人拍得過癮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在露營車裡野餐也很有趣。上圖左起浪Live直播主啾比兒、小黑貓、hola elise江莉詩、中信PS女孩Landy。（圖／記者蔡玟君攝）

▲露台沙發區讓你看海放空。（圖／記者謝婷婷攝）

之後網紅們更前往台灣離島唯一海景露營車公園「覓海灣精品露營車」野餐，一整排白色露營車一字排開，在一望無際的蔚藍海景中，愜意享受由覓海灣精品露營車全新設計的豪華野餐籃內提供的精緻蛋糕、串燒、滿滿餡料海鮮三明治，以及仙人掌汁等餐點，用餐後無論是在露營車園區內自由拍照，或躺在每座露營車面海一端露台區的沙發躺椅放空看海，盡情放鬆身心。

▲澎湖福朋喜來登酒店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲澎湖福朋喜來登酒店雙床房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從客房看無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

而入住澎湖福朋喜來登酒店最大好處，就是酒店內多元化設施讓你待在館內一整天都能拍得過癮，如挑高大廳結合藝術燈飾，或是每層樓融入海洋或森林意象設計，酒店內最大亮點無邊際泳池，更是秒殺所有人手機、相機記憶體。

▲宜客樂海港百匯自助餐廳讓你吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多樣化海鮮都是每天漁港直送。（圖／記者謝婷婷攝）

▲澎湖福朋喜來登酒店微浮酒吧。（圖／記者謝婷婷攝）

▲微浮酒吧讓你與好姐妹一起享受微醺時光。（圖／記者蔡玟君攝）

入夜後，享受澎湖福朋喜來登酒店內的吃到飽餐廳「宜客樂海港百匯自助餐廳」，每日漁港直送海鮮，必吃扁蟹、軟絲，還有現場現剝現裹粉油炸的炸蝦，以及只有澎湖才吃得到的「澎湖冰花」，數十道最美味海鮮餐點讓你吃到飽；享用晚餐後，還可以到館內的微浮酒吧，一邊聽Live Band現場熱力開唱，邊享受調酒師現調調酒，在微醺中與好友度過美好夜晚。

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※未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒