日本紀州半島空靈系山海景點大搜查　穿平安裝玩穿越

文／七逗旅遊網提供

充滿靈氣的空靈系美景，總是讓人心情平靜、身心放鬆。日本和歌山縣就有一處被稱為「心靈聖地」的景點─熊野古道，最酷的是，您還能在這裡玩角色扮演，變身平安時代的古人。換上不一樣的衣服、帶著前有未有的愉快心情，盡情享受綠色山林帶給您的療癒能量吧！



▲幽靜的熊野古道是日本的心靈聖地。（圖／翔笙旅行社提供）

世界上只有2條參拜道，被聯合國科教文組織評選為世界遺產，其中一條就是被CNN選為日本絕景的熊野古道。熊野古道的景色相當原始，其中的「大門坂」路段適合全家大小一起體驗。緩緩爬上一級級的石階，整條古道都被參天的林木和無限的綠意包圍，由植物所釋放出來的芬多精，帶有良好的紓壓效果，讓過去疲憊的心靈獲得昇華。更特別的是，參加翔笙旅行社限定行程，安排您在熊野古道來場野外cosplay，一起換上平安時代的旅行專用服裝，穿越時空隧道，化身成平安時代朝聖古道的子民吧！



▲平安時代的紅衣在熊野古道整片的綠意中特別顯眼。（圖／日本觀光局提供）



走完熊野古道大門坂，日本三大瀑布之一的「那智瀑布」距離這裡並不遠。氣勢十足的那智瀑布高133公尺，是日本高低落差最大的瀑布，絲綢般的流水從一片綠意之中傾瀉而下，嘩啦啦的水聲則是大自然演奏的美妙音樂。



▲那智瀑布是日本高低落差最大的瀑布。（圖／shutterstock.com提供）

往和歌山縣的海邊走，白濱町蜿蜒2公里、50公尺高的海蝕懸崖「三段壁」，乍看是一段崎嶇的海灣，但在這地底下還藏著一個驚人的機關─電梯！搭乘電梯，深入36公尺下的洞窟，您會發現這裡別有洞天。傳說這裡是日本古代的熊野水軍留下的訓練基地，這裡還擺放了水軍將領的「仿頭盔及軍服」，讓來到這裡的旅客可以扮成水軍，拍照留念過過癮。另外，洞窟底部可是觀浪的好地方喔！

翔笙旅行社特別安排入住白濱町最出名的白濱溫泉區，在飯店中就能泡溫暖的日式湯泉，回到房間，窗外無敵的海景view更是大加分！



▲三段壁是個陸上、地底都適合觀海聽浪的地方。（圖／翔笙旅行社提供）

想從和歌山縣帶點特別的紀念品回家嗎？塗上漆樹樹液的器皿，稱為「漆器」，耐用、質感十足的特性讓漆器相當受歡迎。紀州漆器是日本三大漆器之一，翔笙旅行社特別安排到和歌山縣古老的工藝館進行「泥金畫漆」體驗，讓您彩繪出世界上獨一無二的紀州漆器。

推薦行程：

▲熊野三山、平安裝體驗朝聖之旅五日【日航早去晚回】►►►

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