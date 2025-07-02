旅遊新品牌主打「短天數遊歐洲」　8條路線最低只要10萬

▲晴天旅遊集團向來以高端、長天數行程為主打，一趟行程動輒20至30萬元。圖為北歐極光。（圖／晴天旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

晴天旅遊集團向來以高端、長天數行程為主打，一趟行程動輒20至30萬元。為開拓年輕族群，晴天旅遊今宣布成立全新品牌「晴元行旅」，找來深耕台灣的啦啦隊女神李多慧代言，開啟新世代旅遊形象。

2025年暑假正式開始，出國旅遊熱潮已提前升溫。據晴天旅遊統計，7、8月出發的所有團體行程已全數售罄，顯示國人規劃假期的時間大幅提前。為因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊董事長陳依福今宣布，成立全新子品牌「晴元行旅」，主打縮短天數、CP值更高，價位約落在10至20萬元，專攻年輕小資族。

▲晴天旅遊董事長陳依福。（圖／記者彭懷玉攝）



陳依福指出，今年1至4月出國人數596萬，比去年同期成長11%，其中有36%是去日本，第二名為中國大陸15至16%，但多達89%是赴亞洲，歐洲僅占5％，不過他也說道，因杜拜歸在亞洲，許多民眾是透過杜拜轉至歐洲，這部分也會歸類在亞洲。對此，陳依福認為，「要極力爭取這5％市場」，才決定成立新品牌。

▲「晴元行旅」目前規劃8條路線，包括南法、北法10日遊。（圖／晴天旅遊提供）



經歷半年籌備，新品牌「晴元行旅」目前規劃8條路線，包括南法、北法10日遊、以及最受國人青睞的義大利、西班牙及土耳其、埃及之旅，入住標準五星及優質四星飯店，主打「高CP值」歐洲及古文明行程。

▲土耳其喝杯咖啡眺望舊城風景。（圖／晴天旅遊提供）



至於熱門商品部分，晴天旅遊分享，年初就賣光的行程包含祕魯、荷比盧，且得獎產品德瑞及奧捷匈等人氣回溫，克羅埃西亞也滿團至10月。且陳依福表示，加上經濟局勢不明朗之下，越來越多旅客傾向尋找能與自我對話、放慢步程，例如義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之旅等，2026年都出現提前報名的熱潮。

而旅天下則說，因台幣走強、國際局勢動盪，導致市場憂心油價走揚，機票成本攀升，已有不少旅客提前規劃下半年至明年的旅程，整體訂單量較前一年同期成長逾2成，且訂單能見度直達明年3月。

旅天下瞄準市場趨勢，從即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並於7月18日至21日參加2025年STE台北國際夏季旅展。活動主題為「10在好玩！旅天下帶你飛」，推出四大優惠亮點「清倉一口價、早鳥最高折1萬5、揪人優惠、STE現場搶購」。現場下單即贈旅行收納袋，並且全台門市消費滿額可享最高9%回饋。