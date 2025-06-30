ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

6月壽星可在7、8月補吃　薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」明回歸

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」活動。（圖／薄多義提供）

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」活動明天回歸。（圖／薄多義提供）

記者黃士原／台北報導

薄多義前年5月停止舉辦的「幾歲送幾隻雞翅」，將於明天正式回歸，同時也開放7月、8月份的預約。而6月壽星也別難過，業者今日宣布可以預約7月或8月場次，補吃雞翅山生日禮。

薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，該活動已於2023年5月停止舉辦。不過，薄多義官方臉書粉專日前宣布「幾歲送幾隻雞翅」7月1日再度回歸。

▲6月壽星可以在7月、8月補吃生日禮。（圖／薄多義提供）

由於該活動停止跟重新開放的時間都錯過6月，所以薄多義宣布在暑假期間加碼，明天開放6月壽星可預約7月跟8月的場次，等於可以補吃雞翅山生日禮。此外，明天同時也開放8月及9月場次預約。

壽星訂位時也要注意，薄多義規範寫到，1、只接受電話或至門市預約，需提前3天完成；2、不接受網路預約、不接受當天報名；3、訂位需4人以上，或不足4位但點滿4人低消亦可；4、訂位時需提供壽星生日及歲數，請確認清楚再預約，現場不可更改雞翅數。

▲圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠，松鶴餐廳4人同行1人免費。（圖／圓山大飯店提供）

另外，圓山大飯店館內松鶴餐廳「結伴同行‧快閃優惠」還有10天（7/10截止），3人同行1人半價，4人同行1人免費，平日午晚餐與下午茶都適用，最低每人75折，就能無限享用紅酒燉牛尾、英式炸魚、南洋風味焗烤蝦、烤鴨胸、旭蟹與藍蟹等，還有無花果蛋糕、芒果青司康、荔枝玫瑰慕斯、紅心芭樂蛋糕、桑椹乳酪慕斯等甜點。

▲承億酒店「貳陸日全食」Buffet餐廳推出全新Brunch Buffet計劃。 （圖／承億酒店提供）

位於承億酒店26樓、坐擁第一排亞灣區極致美景的「貳陸日全食」餐廳，即日起啟動全新Brunch Buffet計劃，原本早餐供應時間從早上7點到10點30分，截止時間延長至下午2點30分，讓旅人無需早起趕時間，可以慵懶地享用一頓豐盛早午餐，高雄在地人多了一項用餐選擇。

關鍵字： 美食雲 薄多義 幾歲生日送幾隻雞翅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

推薦閱讀

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

身分證有3個7整桌67折！

身分證有3個7整桌67折！

宜蘭太平山夏日玩法　周末提早開園

宜蘭太平山夏日玩法　周末提早開園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北鰻魚飯名店還有這8家

Mister Donut「買1送1」慶統一獅封王

蘆洲308元涮涮鍋「60＋食材吃到飽」

「安平－馬公」交通船7/8首航

魷魚遊戲7米巨偶降臨北市「人潮曝」

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

宜蘭親子新景點　全台首創床墊樂園

歌詩達郵輪超狂優惠　一人付費全家出遊

藏壽司再度聯名《名偵探柯南》

熱門行程

最新新聞更多

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366