夏威夷小島搬進桃園！美拍巨型熱帶水果、衝浪造景　美食街回歸

▲華泰名品城即日起至8月31日推出「呼拉盛夏・ALOHA Summer Fiesta」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

夏威夷小島降落桃園！每季推陳出新造景的華泰名品城，即日起至8月31日推出「呼拉盛夏・ALOHA Summer Fiesta」活動，搬進高聳的棕櫚樹，以及扶桑花、巨型熱帶水果、海灘衝浪造景，逛街之餘可以盡情美拍。同時，歷時4個月改裝的一期美食街宣告回歸，全新進駐「麵屋一燈」等18家餐飲品牌。

▲華泰名品城將夏威夷小島搬進園區，有繽紛的扶桑花、巨型熱帶水果、海灘衝浪等全新造景，洋溢濃厚熱帶風情。（圖／業者提供）



GLORIA OUTLETS華泰名品城將夏威夷小島搬進園區，有繽紛的扶桑花、巨型熱帶水果、海灘衝浪等全新造景，洋溢濃厚熱帶風情。其中，一期廣場的日落舞台，以高聳的棕梠樹，搭配造型泳衣、熱帶水果、粉紅火鶴、海灘躺椅、沙灘排球等元素，妝點出Chill的度假氛圍。

▲▼三期廣場以多彩扶桑花牆及海灘場景為主軸，加上巨型鳳梨座椅、衝浪打卡區等打卡點。（圖／業者提供）



三期廣場以多彩扶桑花牆及海灘場景為主軸，加上巨型鳳梨座椅、衝浪打卡區，適合穿上花襯衫及洋裝前來擺拍。夜幕降臨後，充滿海島風情的火鶴、雞尾酒、椰子樹霓虹燈飾亮起，為夏夜增添一抹奇幻色彩。

▲7月每周六、日下午5點，一期廣場日落舞台迎來「呼啦盛夏迎賓派對」。（圖／業者提供）



業者補充，7月每周六、日下午5點，一期廣場日落舞台迎來「呼啦盛夏迎賓派對」，有正宗的草裙舞者配戴夏威夷花環，隨著烏克麗麗樂聲悠揚搖擺，不妨前來湊熱鬧。8月起的周末傍晚，二期廣場則有「美味快餐聚落音樂夜」，由實力派街頭藝人帶來多首不插電演唱。

▲歷經四個月的改裝，華泰名品城一期2樓美食街全新亮相。（圖／業者提供）



另外，歷經四個月的改裝，華泰名品城一期2樓美食街全新亮相。以清新明亮的美式摩登工業風，搭配寬敞沙發卡座、高腳吧台、親子友善用餐區，進駐「麵屋一燈」、「老董牛肉麵」、「開丼 燒肉VS丼飯」、「台灣G湯」、「舞紅花鐵板燒」等18家餐飲品牌。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，展至7月27日。（圖／業者提供）



而MITSUI OUTLET PARK林口店即日起至7月27日期間，把中央廣場變身為「黑潮海盜村」，亮點包括4公尺高的「巨型海盜桶扭蛋機」、匯聚多家風格品牌攤位的「黑潮市集」，打造結合探險、神秘與潮流風格的夏日限定市集，讓民眾沉浸於別具一格的航海世界。

現場設置「站飲酒桶休憩區」，還有刺激的「海盜射擊訓練場」，業者表示，此設施需付費，費用為5發100元、12發200元，另也補充說明，此遊戲是參考日本傳統祭典的攤位遊戲「射的」，顧客擊中指定目標即可兌換獎品。

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