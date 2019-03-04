宜蘭首間！「黑宅咖啡」獲德國iF設計大獎　室內設計連國外都愛

▲宜蘭黑宅咖啡外觀。（圖／黑宅咖啡提供）

記者蔡玟君／採訪報導

位於頭城的人氣咖啡館「黑宅咖啡」現在傳出好消息，憑藉展現質感與生活品味的室內設計，獲得有「設計界奧斯卡」之稱的「2019德國iF設計大獎」室內設計項目室內類別肯定，成為宜蘭第一間獲得此殊榮的咖啡空間。

▲宜蘭黑宅咖啡獲2019德國iF設計大獎，成為宜蘭第一間獲得此殊榮的咖啡館。（圖／黑宅咖啡提供）

德國iF設計大獎在國際享有高知名度，從1954年開辦以來已有65年歷史，該獎項已被公認為全世界最重要的設計競賽之一，有「設計界奧斯卡」之稱，是設計界世界四大獎之一。此次有來自全球50國，共提交6400多件參賽作品，其中黑宅咖啡以室內設計，在2019德國iF設計大獎獲得室內設計項目室內類別肯定。

▲夕陽時的宜蘭黑宅咖啡。（圖／黑宅咖啡提供）

▲宜蘭黑宅咖啡憑藉室內設計獲德國iF設計大獎。（圖／黑宅咖啡提供）

黑宅咖啡負責人之一Brent表示，此次參賽是由負責黑宅咖啡室內設計的「齊作設計事務所」設計師陳郁霖協助報名，由於同為負責人之一的姐姐曾在米蘭學設計，在決定開設黑宅咖啡時，對整體空間都有一定構想，之後製作約100頁PPT提供給設計師，讓設計師協助完善建築結構與室內設計規劃，最後呈現現在大家所看到的黑宅咖啡。

▲宜蘭黑宅咖啡用餐空間。（圖／黑宅咖啡提供）

齊作設計事務所設計師陳郁霖則表示，當時決定報名是因為認為黑宅咖啡從環境到建築都有其特殊性，如果仔細觀察，可以發現從環境、建築外觀到室內設計都有對應性，不同窗景望出去的景色也不同，如天氣好時，三樓甚至可以遠眺龜山島，因此在2018年9月報名德國iF設計大獎，並在今年1月30日收到通知確定獲獎。

▲在黑宅咖啡，不同窗景都可看到不同景色。（圖／黑宅咖啡提供）

Brent表示，2019德國iF設計大獎頒獎典禮預計在3月15日舉行，但此次並不會前往參加頒獎典禮。對於黑宅咖啡未來規劃，期望這裡不是僅有提供咖啡輕食與住宿，而是能藉由這個空間，例如主建築旁新增的貨櫃屋，提供顧客一個場域，無論是舉辦藝術活動、手作體驗、發表會，甚至是公司行號進行多元化活動等都可以，讓顧客來這裡進行活動時，也能感受四周美麗景致。

▲宜蘭黑宅咖啡前的盪鞦韆讓你盪進田園中。（圖／黑宅咖啡提供）

黑宅咖啡在網友間擁有高人氣，三層樓黑色單斜穀倉建築，配上實木巨大穀倉門，矗立在一片田園中特別醒目，一開幕就成為礁溪、頭城地區必去的熱門景點。在室內設計方面，大面積玻璃窗不僅讓陽光自然灑入，田園景色隨著四季變換，成為最美的窗景，讓旅客能在這樣靜謐愜意的環境中，享受店家提供的手作烘焙咖啡、手作甜點，同時還有提供展現店家對質感生活追求的圍裙、購物袋等用品，當作周邊商品對外販售。

地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號

