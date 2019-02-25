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兒時回憶超好拍！黑糖波霸芋頭口味車輪餅蹦出新滋味

點評：牛奶糖口味車輪餅也好吃><
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▲中壢馬祖新村。（影／小象愛出門

▲▼中壢馬祖新村。（圖／小象愛出門提供）

▲中壢馬祖新村。（圖片由小象愛出門提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

中壢的「馬祖新村」是一家充滿復古味的手搖飲料店，將過去的傳統記憶變成時下最夯的打卡商品，店面小小的，但裝飾了許多標語字樣，例如「安居樂業」、「增產報國」，還撥放著五、六十年代的歌曲，相當有趣。在騎樓處也有設置路標和老樣式的公布欄，吸引許多民眾打卡拍照。不只有好吃好喝的，馬祖新村店裡還擺放了超復古的彈珠台，讓客人可以在這裡重溫兒時回憶。

▲▼中壢馬祖新村。（圖／小象愛出門提供）

▲馬祖新村招牌飲品黑糖波霸厚鮮奶。

馬祖新村販售許多新舊碰撞的創意飲品，有叭噗冰淇淋紅茶、牛奶糖奶茶和甘蔗清茶等等，其中黑糖波霸厚鮮奶，主打固定甜度和冰量，由店家調配好最好喝的比例，喝起來香甜濃郁，但不會覺得膩口，珍珠也相當飽滿，很有嚼勁。小象表示，芋頭厚鮮奶用吸管一吸上來，芋頭的顆粒就會直接衝到嘴巴裡面，相當有顆粒感。

▲▼中壢馬祖新村。（圖／小象愛出門提供）

▲黑糖波霸芋頭口味車輪餅。

店裡另一項必買的商品就是車輪餅小點心，有許多創意口味可以選擇，最特別的是，車輪餅的餅皮上都會印著標語或馬祖新村的LOGO，醒目又可愛。小象介紹，芝麻口味的車輪餅，超級濃郁，味道也很香。黑糖波霸芋頭口味，最下層的波霸因為烤過的關係，黑糖已經跟餅皮合在一起，入口香甜，也是第一次見到的創意口味。另外小象也說，馬祖新村的車輪餅很有飽足感，買杯飲料搭配車輪餅，是很幸福的下午茶組合。

▲▼中壢馬祖新村。（圖／小象愛出門提供）

▲芝麻口味車輪餅，濃郁香甜。

▲▼中壢馬祖新村。（圖／小象愛出門提供）

▲車輪餅上印著標語或是招牌圖案，吸睛又可愛。

中壢馬祖新村車輪餅
地址：320桃園市中壢區中山路95號
電話：03 426 6118

關鍵字： 馬祖新村 中壢美食 桃園美食 小象愛出門

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